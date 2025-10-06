Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Арестович согласился с идеей передачи России четырех новых регионов - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251006/arestovich-863200665.html
Арестович согласился с идеей передачи России четырех новых регионов
Арестович согласился с идеей передачи России четырех новых регионов - 06.10.2025, ПРАЙМ
Арестович согласился с идеей передачи России четырех новых регионов
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T11:58+0300
2025-10-06T12:01+0300
политика
россия
мировая экономика
крым
украина
рф
алексей арестович
владимир путин
ксения собчак
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862078701_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7377aa41872829c09b7b559cdd557908.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что согласен с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания. "Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР... Будет длящееся мирное соглашение, не договор... Вывожу войска, ставлю их по границе", - отметил он. По мнению Арестовича, между РФ и Украиной может быть создана линия соприкосновения, как между КНДР и Республикой Корея.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.В условиях "холодной войны" нарастание противоречий между СССР и западными союзниками, отход последних от выполнения ранее принятых решений по Германии и отказ от проведения совместного с СССР курса в германских делах привели к образованию в мае 1949 года на базе американской, британской и французской зон оккупации Федеративной Республики Германия и, в качестве ответного шага, к созданию на базе Советской зоны оккупации Германии в октябре 1949 года Германской Демократической Республики. Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии вступил в силу 3 октября 1990 года: с 00 часов того дня ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.
https://1prime.ru/20251005/ukraina-863184327.html
крым
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862078701_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b2fafd835e42fca8d78887f68f99d03d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, крым, украина, рф, алексей арестович, владимир путин, ксения собчак, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, КРЫМ, УКРАИНА, РФ, Алексей Арестович, Владимир Путин, Ксения Собчак, ООН
11:58 06.10.2025 (обновлено: 12:01 06.10.2025)
 
Арестович согласился с идеей передачи России четырех новых регионов

Арестович согласен с идеей передачи РФ четырех регионов и Крыма без формального признания

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что согласен с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания.
"Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР... Будет длящееся мирное соглашение, не договор... Вывожу войска, ставлю их по границе", - отметил он.
По мнению Арестовича, между РФ и Украиной может быть создана линия соприкосновения, как между КНДР и Республикой Корея.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
В условиях "холодной войны" нарастание противоречий между СССР и западными союзниками, отход последних от выполнения ранее принятых решений по Германии и отказ от проведения совместного с СССР курса в германских делах привели к образованию в мае 1949 года на базе американской, британской и французской зон оккупации Федеративной Республики Германия и, в качестве ответного шага, к созданию на базе Советской зоны оккупации Германии в октябре 1949 года Германской Демократической Республики. Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии вступил в силу 3 октября 1990 года: с 00 часов того дня ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Украина планирует увеличить импорт газа
Вчера, 20:03
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаКРЫМУКРАИНАРФАлексей АрестовичВладимир ПутинКсения СобчакООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала