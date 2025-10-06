https://1prime.ru/20251006/avtoremont-863213174.html

В РСА объяснили высокую стоимость ремонта автомобилей

В РСА объяснили высокую стоимость ремонта автомобилей - 06.10.2025, ПРАЙМ

В РСА объяснили высокую стоимость ремонта автомобилей

Станции техобслуживания часто отказываются от использования отечественных запчастей при ремонте автомобилей в пользу импортных компонентов, из-за чего стоимость | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T16:27+0300

2025-10-06T16:27+0300

2025-10-06T16:27+0300

бизнес

россия

промышленность

евгений уфимцев

госдума

рса

https://cdnn.1prime.ru/img/82498/80/824988017_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_527ddaf0e7c2353bbf0060310b57a161.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Станции техобслуживания часто отказываются от использования отечественных запчастей при ремонте автомобилей в пользу импортных компонентов, из-за чего стоимость работ оказывается завышенной, рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме о совершенствовании закона об ОСАГО. "Очень часто проблема, которая возникает, как раз связана при оценке, в том числе, стоимости запасных частей, когда почему-то, например, не используют отечественные запасные части", - сказал Уфимцев. Станции техобслуживания, по его словам, часто отдают предпочтение импортным деталям, даже если на рынке есть качественные российские аналоги. Он привел в пример случаи замены стекла, когда импортное стекло для автомобиля оказывается более чем вдвое дороже российского. "Есть польский стекольный завод, и очень часто начинают упрекать страховщиков: ну как же так, оригинальное польское стекло стоит 47 тысяч рублей. А российский завод делает точно такое же стекло, но оно стоит 20 тысяч рублей", - сказал он. РСА при разработке справочников, на основании которых страховщики рассчитывают суммы выплат пострадавшим в ДТП, учитывает средние цены. Поэтому, по словам Уфимцева, автовладельцам, которые выбирают только импортные автокомпоненты, расчеты страховщиков кажутся заниженными. На слушаниях в Госдуме обсуждались инициативы, которые оставляют за страховщиками право выбора формы возмещения по ОСАГО: в виде натурального возмещения или в виде денежной выплаты. Сейчас этот выбор автовладельцы делают сами. Предполагается, что, получив выплату, автовладелец сможет сам выбрать станцию техобслуживания, где будет делать ремонт. При этом в случае, если фактическая стоимость ремонта окажется намного больше, например из-за выявленных скрытых повреждений, он сможет обратиться за повторной выплатой. По мнению Уфимцева, такие предложения могут существенно сократить количество жалоб на страховщиков. "Возможности использования правильных справочников, возможности дополнительного ремонта, появления новой опции у потребителя - это дополнительный импульс для того, чтобы меньше было жалоб", - сказал Уфимцев.

https://1prime.ru/20251002/avto-863042218.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, евгений уфимцев, госдума, рса