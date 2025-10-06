https://1prime.ru/20251006/avtoremont-863213174.html
В РСА объяснили высокую стоимость ремонта автомобилей
В РСА объяснили высокую стоимость ремонта автомобилей - 06.10.2025, ПРАЙМ
В РСА объяснили высокую стоимость ремонта автомобилей
Станции техобслуживания часто отказываются от использования отечественных запчастей при ремонте автомобилей в пользу импортных компонентов, из-за чего стоимость | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T16:27+0300
2025-10-06T16:27+0300
2025-10-06T16:27+0300
бизнес
россия
промышленность
евгений уфимцев
госдума
рса
https://cdnn.1prime.ru/img/82498/80/824988017_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_527ddaf0e7c2353bbf0060310b57a161.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Станции техобслуживания часто отказываются от использования отечественных запчастей при ремонте автомобилей в пользу импортных компонентов, из-за чего стоимость работ оказывается завышенной, рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме о совершенствовании закона об ОСАГО. "Очень часто проблема, которая возникает, как раз связана при оценке, в том числе, стоимости запасных частей, когда почему-то, например, не используют отечественные запасные части", - сказал Уфимцев. Станции техобслуживания, по его словам, часто отдают предпочтение импортным деталям, даже если на рынке есть качественные российские аналоги. Он привел в пример случаи замены стекла, когда импортное стекло для автомобиля оказывается более чем вдвое дороже российского. "Есть польский стекольный завод, и очень часто начинают упрекать страховщиков: ну как же так, оригинальное польское стекло стоит 47 тысяч рублей. А российский завод делает точно такое же стекло, но оно стоит 20 тысяч рублей", - сказал он. РСА при разработке справочников, на основании которых страховщики рассчитывают суммы выплат пострадавшим в ДТП, учитывает средние цены. Поэтому, по словам Уфимцева, автовладельцам, которые выбирают только импортные автокомпоненты, расчеты страховщиков кажутся заниженными. На слушаниях в Госдуме обсуждались инициативы, которые оставляют за страховщиками право выбора формы возмещения по ОСАГО: в виде натурального возмещения или в виде денежной выплаты. Сейчас этот выбор автовладельцы делают сами. Предполагается, что, получив выплату, автовладелец сможет сам выбрать станцию техобслуживания, где будет делать ремонт. При этом в случае, если фактическая стоимость ремонта окажется намного больше, например из-за выявленных скрытых повреждений, он сможет обратиться за повторной выплатой. По мнению Уфимцева, такие предложения могут существенно сократить количество жалоб на страховщиков. "Возможности использования правильных справочников, возможности дополнительного ремонта, появления новой опции у потребителя - это дополнительный импульс для того, чтобы меньше было жалоб", - сказал Уфимцев.
https://1prime.ru/20251002/avto-863042218.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82498/80/824988017_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_c8626d054e5a56204a7b0f4a136b8c51.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, евгений уфимцев, госдума, рса
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Евгений Уфимцев, Госдума, РСА
В РСА объяснили высокую стоимость ремонта автомобилей
РСА связал высокую стоимость авторемонта с отказом от отечественных запчастей
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Станции техобслуживания часто отказываются от использования отечественных запчастей при ремонте автомобилей в пользу импортных компонентов, из-за чего стоимость работ оказывается завышенной, рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме о совершенствовании закона об ОСАГО.
"Очень часто проблема, которая возникает, как раз связана при оценке, в том числе, стоимости запасных частей, когда почему-то, например, не используют отечественные запасные части", - сказал Уфимцев
. Станции техобслуживания, по его словам, часто отдают предпочтение импортным деталям, даже если на рынке есть качественные российские аналоги.
Он привел в пример случаи замены стекла, когда импортное стекло для автомобиля оказывается более чем вдвое дороже российского. "Есть польский стекольный завод, и очень часто начинают упрекать страховщиков: ну как же так, оригинальное польское стекло стоит 47 тысяч рублей. А российский завод делает точно такое же стекло, но оно стоит 20 тысяч рублей", - сказал он.
РСА
при разработке справочников, на основании которых страховщики рассчитывают суммы выплат пострадавшим в ДТП, учитывает средние цены. Поэтому, по словам Уфимцева, автовладельцам, которые выбирают только импортные автокомпоненты, расчеты страховщиков кажутся заниженными.
На слушаниях в Госдуме
обсуждались инициативы, которые оставляют за страховщиками право выбора формы возмещения по ОСАГО: в виде натурального возмещения или в виде денежной выплаты. Сейчас этот выбор автовладельцы делают сами.
Предполагается, что, получив выплату, автовладелец сможет сам выбрать станцию техобслуживания, где будет делать ремонт. При этом в случае, если фактическая стоимость ремонта окажется намного больше, например из-за выявленных скрытых повреждений, он сможет обратиться за повторной выплатой.
По мнению Уфимцева, такие предложения могут существенно сократить количество жалоб на страховщиков. "Возможности использования правильных справочников, возможности дополнительного ремонта, появления новой опции у потребителя - это дополнительный импульс для того, чтобы меньше было жалоб", - сказал Уфимцев.
Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров