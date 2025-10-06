https://1prime.ru/20251006/azs-863197406.html

В Крыму в понедельник утром около 70 АЗС продают бензин

2025-10-06T10:37+0300

энергетика

крым

севастополь

сергей аксенов

сергей цивилев

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - ПРАЙМ. Бензин поступил в продажу на 69 заправках в Крыму в понедельник, сообщило минтопэнерго республики. На фоне дефицита бензина на полуострове 1 октября решением властей лимиты на продажу топлива сократили до 20 литров. В пятницу глава Крыма сообщил, что стабилизация ситуации с топливом будет проходить в три этапа и должна произойти к концу месяца. В сводной таблице с указанием адресов 69 АЗС на 8.00 мск 6 октября указано, какое топливо в свободной продаже (не по талонам) и его стоимость за литр. Продажи популярных АИ-95 и АИ-92 ограничены, больше в продаже АИ-95 премиального сегмента и без ограничений – дизельное топливо. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, с четверга предельная стоимость литра АИ-95 станет 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров. Министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев 1 октября обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.

крым

севастополь

