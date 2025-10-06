https://1prime.ru/20251006/azs-863214708.html

На Кубани рассказали о возможных ограничениях на отдельных АЗС

На Кубани рассказали о возможных ограничениях на отдельных АЗС - 06.10.2025, ПРАЙМ

На Кубани рассказали о возможных ограничениях на отдельных АЗС

Возможные ограничения на отдельных автозаправочных станциях в Краснодарском крае носят временный характер и связаны с логистикой, сообщили в оперативном штабе... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T17:00+0300

2025-10-06T17:00+0300

2025-10-06T17:01+0300

бизнес

россия

краснодарский край

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911778_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_bd20fc45f0050d77348bf652eaf58dfd.jpg

КРАСНОДАР, 6 окт - ПРАЙМ. Возможные ограничения на отдельных автозаправочных станциях в Краснодарском крае носят временный характер и связаны с логистикой, сообщили в оперативном штабе региона. "Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство (ТЭК и ЖКХ региона - ред.) не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой", - говорится в сообщении краевого оперштаба.

https://1prime.ru/20251006/benzin-863214005.html

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, краснодарский край