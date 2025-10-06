https://1prime.ru/20251006/azs-863214708.html
На Кубани рассказали о возможных ограничениях на отдельных АЗС
На Кубани рассказали о возможных ограничениях на отдельных АЗС
КРАСНОДАР, 6 окт - ПРАЙМ. Возможные ограничения на отдельных автозаправочных станциях в Краснодарском крае носят временный характер и связаны с логистикой, сообщили в оперативном штабе региона. "Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство (ТЭК и ЖКХ региона - ред.) не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой", - говорится в сообщении краевого оперштаба.
