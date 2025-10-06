https://1prime.ru/20251006/banany-863212063.html
В России начали строить теплицы для бананов
2025-10-06T16:15+0300
2025-10-06T16:15+0300
2025-10-06T16:15+0300
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Строительство первых теплиц для бананов начинается в России, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "У нас сейчас начинают строиться первые теплицы по бананам", - сказала Лут на главной стратегической сессии форума "Биопром 2025". Министр также отметила, что уже получала предложения выращивать более экзотические фрукты: "Недавно к нам тут обратился человек, вот он занимается селекцией разных растений. Он говорит, слушайте, достаньте мне саженцы красного киви. Красная киви, но она никогда не произрастала в нашей стране". Глава Минсельхоза подчеркнула, что в России можно выращивать что угодно. Лут после поездки в Казахстан, где она побывала в промышленных теплицах, в которых выращивают бананы, не исключила аналогичного проекта в России, при условии, что отечественному фермеру будет это выгодно. В июле правительство РФ включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России. В интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказывал, что первый урожай ставропольских бананов можно будет попробовать в 2027 году.
