Глава района Хабаровского края рассказал о ситуации с АЗС

2025-10-06T09:40+0300

энергетика

бизнес

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

нпз

ХАБАРОВСК, 6 окт - ПРАЙМ. Топливо реализуется бесперебойно в двух районах Хабаровского края, где поставщиком бензина выступает компания "Трансбункер", сообщил глава Советско-Гаванского муниципального района Дмитрий Чайка. Ранее наблюдались перебои с количеством топлива на АЗС и очередях на заправках в Советской Гавани. Эта информация стала распространяться в соцсетях с конца августа. Тогда минэнерго региона заявило, что проблем с поставкой топлива в крае нет и перебоев не ожидается. Позже министерство сообщило жителям Советско-Гаванского и Ванинского районов, что определенный ажиотажный спрос есть - спровоцированный ценовыми колебаниями на топливной бирже. В этой связи поставщики не могут обеспечивать полноценный закуп топлива необходимых объемов по разумным ценам для обеспечения продаж в розницу на АЗС. Основной поставщик топлива там - компания "Трансбункер". Позже, 3 октября, прокуратура региона сообщила, что дефицит горюче-смазочных материалов зафиксирован еще и в Верхнебуреинском районе. "На данный момент проблем с наличием бензина АИ-95 и АИ-92 нет. Топливо реализуется бесперебойно. Единственное временное неудобство связано с заправкой №3 в поселке Майский (Советско-Гаванский район), где из-за поломки колонки временно недоступен АИ-92. Ремонтные работы уже ведутся, заказаны необходимые запчасти", - отметил Чайка со ссылкой на комментарий по ситуации ООО "АЗС Трансбункер". Минэнерго региона сообщило, что после непродолжительного периода повышенного спроса и введенных ограничений происходит возвращение к нормальному режиму работы заправочных станций: в очереди стоит одна-две машины. "Ажиотаж спал и люди больше не испытывают паники... Ожидаемая отмена ограничений в ближайшие пару дней станет еще одним подтверждением нормализации ситуации", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Чайка 2 октября сообщал, что местное население перестает запасаться бензином впрок на автозаправках, тем не менее спрос на топливо оставался. Как сообщало в октябре ООО "АЗС Трансбункер", одна из причин отсутствия топлива - полное закрытие продаж бензоправок других продавцов топлива: за последний месяц восемь автозаправочных станций, принадлежащих ООО "Биксур", ООО "Регион", ИП Марченко и ИП Пыльпив прекратили реализацию бензина. Компания "АЗС Трансбункер" осталась единственным поставщиком топлива для населения, а также для коммунальных и экстренных служб на два района. На АЗС компанией были введены ограничения на отпуск бензина в розницу: не более 30 литров на один бак, заправка в канистры была запрещена. Юридические лица вправе были приобретать до 70 литров горючего. Сейчас ситуация изменилась - теперь юрлица могут купить до 100 литров бензина, а физические – до 50 литров. При этом сняты ограничения на заправку в канистры. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в октябре сообщал, что частные АЗС не могли закупить достаточные объемы топлива на бирже (это спровоцировало дефицит и рост цен). Зампреду правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой глава региона поручил за две недели решить вопрос прямых поставок бензина с НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, минуя биржу. Глава региона 4 октября сообщил, что Горбачева отчиталась о ситуации с топливом в районах - бензин АИ-92 и АИ-95 в Советско-Гаванском, Ванинском и Верхнебуреинском районах есть в том объёме, чтобы все могли заправляться. Таких очередей, которые наблюдались 1 и 2 октября, теперь нет, констатировал губернатор. С дизельным топливом в Хабаровском крае перебоев не было, его достаточно. Ситуацию Демешин контролирует лично.

бизнес, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, нпз