https://1prime.ru/20251006/benzin-863214005.html

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд в России

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд в России - 06.10.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд в России

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже достигла абсолютного рекорда и превысила 74 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T16:40+0300

2025-10-06T16:40+0300

2025-10-06T16:40+0300

рынок

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/76347/02/763470254_0:236:4593:2819_1920x0_80_0_0_2d80aaca43e2cc9ecd42488f7c880955.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже достигла абсолютного рекорда и превысила 74 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,46% - до 74 202 рублей за тонну. При этом бензин Аи-95 подешевел на 0,72%, до 79 781 рубля за тонну. Летнее дизтопливо к закрытию торгов понедельника выросло в цене на 0,53% - до 71 330 рублей за тонну. Межсезонное дизотпливо подорожало на 0,42%, до 70 362 рублей за тонну, зимнее - на 0,12%, до 77 407 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 0,76%, до 19 881 рубля за тонну, мазут - на 2,64%, до 23 073 рублей. Тонна авиакеросина подорожала на 2% - до 76 680 рублей. Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но он покрывается за счет накопленных остатков. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для трейдеров. В правительстве поясняли, что мера введена для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

https://1prime.ru/20251004/biysk-863151052.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, александр новак