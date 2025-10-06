Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд в России - 06.10.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд в России
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд в России - 06.10.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд в России
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже достигла абсолютного рекорда и превысила 74 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
2025-10-06T16:40+0300
2025-10-06T16:40+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже достигла абсолютного рекорда и превысила 74 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,46% - до 74 202 рублей за тонну. При этом бензин Аи-95 подешевел на 0,72%, до 79 781 рубля за тонну. Летнее дизтопливо к закрытию торгов понедельника выросло в цене на 0,53% - до 71 330 рублей за тонну. Межсезонное дизотпливо подорожало на 0,42%, до 70 362 рублей за тонну, зимнее - на 0,12%, до 77 407 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 0,76%, до 19 881 рубля за тонну, мазут - на 2,64%, до 23 073 рублей. Тонна авиакеросина подорожала на 2% - до 76 680 рублей. Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но он покрывается за счет накопленных остатков. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для трейдеров. В правительстве поясняли, что мера введена для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Новости
рынок, рф, александр новак
Рынок, РФ, Александр Новак
16:40 06.10.2025
 
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд в России

Биржевая цена бензина Аи-92 превысила рекордные 74 тысячи рублей

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже достигла абсолютного рекорда и превысила 74 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,46% - до 74 202 рублей за тонну. При этом бензин Аи-95 подешевел на 0,72%, до 79 781 рубля за тонну.
Летнее дизтопливо к закрытию торгов понедельника выросло в цене на 0,53% - до 71 330 рублей за тонну. Межсезонное дизотпливо подорожало на 0,42%, до 70 362 рублей за тонну, зимнее - на 0,12%, до 77 407 рублей.
Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 0,76%, до 19 881 рубля за тонну, мазут - на 2,64%, до 23 073 рублей. Тонна авиакеросина подорожала на 2% - до 76 680 рублей.
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но он покрывается за счет накопленных остатков.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для трейдеров. В правительстве поясняли, что мера введена для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
