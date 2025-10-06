https://1prime.ru/20251006/bioekonomika-863220824.html

Реализация нацпроекта по биоэкономике начнется в январе

2025-10-06T19:16+0300

финансы

рф

антон алиханов

денис мантуров

владимир путин

минпромторг

биоэкономика

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Реализация национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" начнется с января следующего года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Со следующего года", - ответил он на вопрос, когда планируется начать реализацию нацпроекта по биоэкономике, уточнив, что исполнение ожидается с января. Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей. В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.

рф

2025

