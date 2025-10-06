https://1prime.ru/20251006/bioekonomika-863223280.html

Мантуров назвал важный рычаг роста биоэкономики

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Венчурные инвестиции являются важным рычагом роста сферы биоэкономики из-за ее специфики, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарной сессии международного форума "Биопром". "Кроме того, учитывая специфику отрасли, важным рычагом ее роста являются венчурные инвестиции. Нужно взращивать стартапы и малые технологические компании. А далее уже средний и крупный бизнес смогут конвертировать их идеи в серийное производство", — сказал Мантуров. Первый вице-премьер добавил, в производственной части по биоэкономике необходимо оперативно консолидировать существующие бионаправления и сгруппировать секторы экономики по продуктам потребления. Это позволит определить наиболее востребованные технологии и сфокусировать на их разработке бюджетные возможности, а также ресурсы институтов развития. Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей. В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.

