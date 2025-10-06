Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шатдаун в США давит на доллар и обновляет рекорды биткоина
Биткоин обновляет исторические рекорды и продолжает притягивает внимание участников рынка. Инвесторы обеспокоены бюджетной нестабильностью в США, за неделю цена биткоина уверенно выросла на 10%. При этом госдолг США ежедневно увеличивается на 6 млрд долларов и приближается к отметке $38 трлн. Инвесторы продолжают активно диверсифицировать свои портфели, переводя средства в другие активы, включая золото и цифровые валюты. По прогнозам GIS Mining, в краткосрочной перспективе ключевым уровнем сопротивления для цены первой криптовалюты остается область $129 000-130 000. Пробой этого отрезка откроет дорогу к расширению диапазона до $135 000–$140 000.Важно отметить, что сегодня макроэкономическая конъюнктура, устойчивый институциональный спрос и ожидания мягкой политики ФРС делают сценарий новых максимумов по биткоину в IV-м квартале базовым. Более того, достигнутый на этой неделе очередной исторический максимум сложности майнинга в сети биткоина подтверждает приток вычислительных мощностей и растущую конкуренцию среди майнеров.В России крупные заказчики компаний отрасли промышленного майнинга продолжают модернизировать портфель энергоемкого вычислительного оборудования, активнее включаясь в добычу продолжающего дорожать биткоина. В первой половине IV-го квартала текущего года цена биткоина может закрепиться в диапазоне 125 000 - 130 000 долларов, сохраняя к промышленному майнингу растущий интерес частных и институциональных инвесторов, крупных заказчиков из России, СНГ и многих стран БРИКС.Конкуренция среди майнеров растет, как растут и ожидания относительно будущего роста BTC.Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
финансы, сша, снг, мнения аналитиков
Экономика, Финансы, США, СНГ, Мнения аналитиков
08:54 06.10.2025
 

Шатдаун в США давит на доллар и обновляет рекорды биткоина

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИЗолото и биткоин
Золото и биткоин - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Золото и биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Василий Гиря
Василий Гиря
генеральный директор GIS Mining
Биткоин обновляет исторические рекорды и продолжает притягивает внимание участников рынка. Инвесторы обеспокоены бюджетной нестабильностью в США, за неделю цена биткоина уверенно выросла на 10%. При этом госдолг США ежедневно увеличивается на 6 млрд долларов и приближается к отметке $38 трлн. Инвесторы продолжают активно диверсифицировать свои портфели, переводя средства в другие активы, включая золото и цифровые валюты. По прогнозам GIS Mining, в краткосрочной перспективе ключевым уровнем сопротивления для цены первой криптовалюты остается область $129 000-130 000. Пробой этого отрезка откроет дорогу к расширению диапазона до $135 000–$140 000.
Важно отметить, что сегодня макроэкономическая конъюнктура, устойчивый институциональный спрос и ожидания мягкой политики ФРС делают сценарий новых максимумов по биткоину в IV-м квартале базовым. Более того, достигнутый на этой неделе очередной исторический максимум сложности майнинга в сети биткоина подтверждает приток вычислительных мощностей и растущую конкуренцию среди майнеров.
В России крупные заказчики компаний отрасли промышленного майнинга продолжают модернизировать портфель энергоемкого вычислительного оборудования, активнее включаясь в добычу продолжающего дорожать биткоина. В первой половине IV-го квартала текущего года цена биткоина может закрепиться в диапазоне 125 000 - 130 000 долларов, сохраняя к промышленному майнингу растущий интерес частных и институциональных инвесторов, крупных заказчиков из России, СНГ и многих стран БРИКС.
Конкуренция среди майнеров растет, как растут и ожидания относительно будущего роста BTC.

Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining

ЭкономикаФинансыСШАСНГМнения аналитиков
 
 
