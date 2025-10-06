Шатдаун в США давит на доллар и обновляет рекорды биткоина

Биткоин обновляет исторические рекорды и продолжает притягивает внимание участников рынка. Инвесторы обеспокоены бюджетной нестабильностью в США, за неделю цена биткоина уверенно выросла на 10%. При этом госдолг США ежедневно увеличивается на 6 млрд долларов и приближается к отметке $38 трлн. Инвесторы продолжают активно диверсифицировать свои портфели, переводя средства в другие активы, включая золото и цифровые валюты. По прогнозам GIS Mining, в краткосрочной перспективе ключевым уровнем сопротивления для цены первой криптовалюты остается область $129 000-130 000. Пробой этого отрезка откроет дорогу к расширению диапазона до $135 000–$140 000.Важно отметить, что сегодня макроэкономическая конъюнктура, устойчивый институциональный спрос и ожидания мягкой политики ФРС делают сценарий новых максимумов по биткоину в IV-м квартале базовым. Более того, достигнутый на этой неделе очередной исторический максимум сложности майнинга в сети биткоина подтверждает приток вычислительных мощностей и растущую конкуренцию среди майнеров.В России крупные заказчики компаний отрасли промышленного майнинга продолжают модернизировать портфель энергоемкого вычислительного оборудования, активнее включаясь в добычу продолжающего дорожать биткоина. В первой половине IV-го квартала текущего года цена биткоина может закрепиться в диапазоне 125 000 - 130 000 долларов, сохраняя к промышленному майнингу растущий интерес частных и институциональных инвесторов, крупных заказчиков из России, СНГ и многих стран БРИКС.Конкуренция среди майнеров растет, как растут и ожидания относительно будущего роста BTC.Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
Биткоин обновляет исторические рекорды и продолжает притягивает внимание участников рынка. Инвесторы обеспокоены бюджетной нестабильностью в США, за неделю цена биткоина уверенно выросла на 10%. При этом госдолг США ежедневно увеличивается на 6 млрд долларов и приближается к отметке $38 трлн. Инвесторы продолжают активно диверсифицировать свои портфели, переводя средства в другие активы, включая золото и цифровые валюты. По прогнозам GIS Mining, в краткосрочной перспективе ключевым уровнем сопротивления для цены первой криптовалюты остается область $129 000-130 000. Пробой этого отрезка откроет дорогу к расширению диапазона до $135 000–$140 000.
Важно отметить, что сегодня макроэкономическая конъюнктура, устойчивый институциональный спрос и ожидания мягкой политики ФРС делают сценарий новых максимумов по биткоину в IV-м квартале базовым. Более того, достигнутый на этой неделе очередной исторический максимум сложности майнинга в сети биткоина подтверждает приток вычислительных мощностей и растущую конкуренцию среди майнеров.
В США оценили расходы на зарплаты неработающих из-за шатдауна чиновников
Вчера, 09:52
В России крупные заказчики компаний отрасли промышленного майнинга продолжают модернизировать портфель энергоемкого вычислительного оборудования, активнее включаясь в добычу продолжающего дорожать биткоина. В первой половине IV-го квартала текущего года цена биткоина может закрепиться в диапазоне 125 000 - 130 000 долларов, сохраняя к промышленному майнингу растущий интерес частных и институциональных инвесторов, крупных заказчиков из России, СНГ и многих стран БРИКС.
Конкуренция среди майнеров растет, как растут и ожидания относительно будущего роста BTC.
Василий Гиря, генеральный директор GIS Mining
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.