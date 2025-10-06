https://1prime.ru/20251006/bitkoin-863206104.html
Биткоин продолжит дорожать, считают инвестиционные аналитики
Биткоин продолжит дорожать, считают инвестиционные аналитики - 06.10.2025, ПРАЙМ
Биткоин продолжит дорожать, считают инвестиционные аналитики
Стоимость биткоина обновляет рекорды и направляется к уровню 135 тысяч долларов, чему способствует целый ряд факторов, в основном связанных с США, полагают... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T13:35+0300
2025-10-06T13:35+0300
2025-10-06T13:36+0300
экономика
финансы
сша
дональд трамп
binance
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_09700699958c62a5c6bf34128fec086d.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновляет рекорды и направляется к уровню 135 тысяч долларов, чему способствует целый ряд факторов, в основном связанных с США, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. На торгах крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance в воскресенье стоимость биткоина обновила исторический рекорд, поднявшись до 125,7 тысячи долларов. В понедельник цена колеблется в коридоре 122,3-124,4 тысячи долларов. Все больше публичных фигур и политиков высказываются в поддержку биткоина, а криптовалюты все глубже интегрируется в традиционные финансы, отмечает ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. "Так, президент США Дональд Трамп заявил, что именно криптовалюта может стать решением проблем существующей финансовой системы", - отмечает он, добавляя, что подобные комментарии усиливают опасения пропустить момент для инвестирования. В институциональной среде принятие криптовалют также растёт - так, фонд Vanguard, управляющий активами на 11 триллионов долларов, по слухам, готовит возможность для клиентов инвестировать в криптоактивы, говорит он. Помимо этого, дополнительным позитивом для рынка криптовалюты выступает недавнее снижение учётной ставки в США и ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики американского Федрезерва, считает ведущий инвестиционный аналитик компании Go Invest Никита Бредихин. "На этом фоне обычно растут высокорисковые активы. При сохранении этих факторов можно ожидать сохранения тенденции, и цена биткоина будет расти дальше", - поясняет он. "Четвёртый квартал часто становился "бычьим" для биткоина. Целью роста остаётся район 135 тысяч долларов", - резюмирует Крайко.
https://1prime.ru/20250919/tsb--862508439.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_257:0:2294:1528_1920x0_80_0_0_1c077455bb51f20c117a12d57634698c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сша, дональд трамп, binance, федрезерв
Экономика, Финансы, США, Дональд Трамп, Binance, Федрезерв
Биткоин продолжит дорожать, считают инвестиционные аналитики
Инвестиционный аналитик Бредихин предсказал дальнейшее удорожание биткоина
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновляет рекорды и направляется к уровню 135 тысяч долларов, чему способствует целый ряд факторов, в основном связанных с США, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
На торгах крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance
в воскресенье стоимость биткоина обновила исторический рекорд, поднявшись до 125,7 тысячи долларов. В понедельник цена колеблется в коридоре 122,3-124,4 тысячи долларов.
Все больше публичных фигур и политиков высказываются в поддержку биткоина, а криптовалюты все глубже интегрируется в традиционные финансы, отмечает ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко.
"Так, президент США Дональд Трамп
заявил, что именно криптовалюта может стать решением проблем существующей финансовой системы", - отмечает он, добавляя, что подобные комментарии усиливают опасения пропустить момент для инвестирования.
В институциональной среде принятие криптовалют также растёт - так, фонд Vanguard, управляющий активами на 11 триллионов долларов, по слухам, готовит возможность для клиентов инвестировать в криптоактивы, говорит он.
Помимо этого, дополнительным позитивом для рынка криптовалюты выступает недавнее снижение учётной ставки в США и ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики американского Федрезерва
, считает ведущий инвестиционный аналитик компании Go Invest Никита Бредихин.
"На этом фоне обычно растут высокорисковые активы. При сохранении этих факторов можно ожидать сохранения тенденции, и цена биткоина будет расти дальше", - поясняет он.
"Четвёртый квартал часто становился "бычьим" для биткоина. Целью роста остаётся район 135 тысяч долларов", - резюмирует Крайко.
ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам