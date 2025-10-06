Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биткоин продолжит дорожать, считают инвестиционные аналитики - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251006/bitkoin-863206104.html
Биткоин продолжит дорожать, считают инвестиционные аналитики
Биткоин продолжит дорожать, считают инвестиционные аналитики - 06.10.2025, ПРАЙМ
Биткоин продолжит дорожать, считают инвестиционные аналитики
Стоимость биткоина обновляет рекорды и направляется к уровню 135 тысяч долларов, чему способствует целый ряд факторов, в основном связанных с США, полагают... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T13:35+0300
2025-10-06T13:36+0300
экономика
финансы
сша
дональд трамп
binance
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_09700699958c62a5c6bf34128fec086d.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновляет рекорды и направляется к уровню 135 тысяч долларов, чему способствует целый ряд факторов, в основном связанных с США, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. На торгах крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance в воскресенье стоимость биткоина обновила исторический рекорд, поднявшись до 125,7 тысячи долларов. В понедельник цена колеблется в коридоре 122,3-124,4 тысячи долларов. Все больше публичных фигур и политиков высказываются в поддержку биткоина, а криптовалюты все глубже интегрируется в традиционные финансы, отмечает ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. "Так, президент США Дональд Трамп заявил, что именно криптовалюта может стать решением проблем существующей финансовой системы", - отмечает он, добавляя, что подобные комментарии усиливают опасения пропустить момент для инвестирования. В институциональной среде принятие криптовалют также растёт - так, фонд Vanguard, управляющий активами на 11 триллионов долларов, по слухам, готовит возможность для клиентов инвестировать в криптоактивы, говорит он. Помимо этого, дополнительным позитивом для рынка криптовалюты выступает недавнее снижение учётной ставки в США и ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики американского Федрезерва, считает ведущий инвестиционный аналитик компании Go Invest Никита Бредихин. "На этом фоне обычно растут высокорисковые активы. При сохранении этих факторов можно ожидать сохранения тенденции, и цена биткоина будет расти дальше", - поясняет он. "Четвёртый квартал часто становился "бычьим" для биткоина. Целью роста остаётся район 135 тысяч долларов", - резюмирует Крайко.
https://1prime.ru/20250919/tsb--862508439.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_257:0:2294:1528_1920x0_80_0_0_1c077455bb51f20c117a12d57634698c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, дональд трамп, binance, федрезерв
Экономика, Финансы, США, Дональд Трамп, Binance, Федрезерв
13:35 06.10.2025 (обновлено: 13:36 06.10.2025)
 
Биткоин продолжит дорожать, считают инвестиционные аналитики

Инвестиционный аналитик Бредихин предсказал дальнейшее удорожание биткоина

© Unsplash/Michael FörtschБиткоин
Биткоин
Биткоин. Архивное фото
© Unsplash/Michael Förtsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновляет рекорды и направляется к уровню 135 тысяч долларов, чему способствует целый ряд факторов, в основном связанных с США, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
На торгах крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance в воскресенье стоимость биткоина обновила исторический рекорд, поднявшись до 125,7 тысячи долларов. В понедельник цена колеблется в коридоре 122,3-124,4 тысячи долларов.
Все больше публичных фигур и политиков высказываются в поддержку биткоина, а криптовалюты все глубже интегрируется в традиционные финансы, отмечает ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко.
"Так, президент США Дональд Трамп заявил, что именно криптовалюта может стать решением проблем существующей финансовой системы", - отмечает он, добавляя, что подобные комментарии усиливают опасения пропустить момент для инвестирования.
В институциональной среде принятие криптовалют также растёт - так, фонд Vanguard, управляющий активами на 11 триллионов долларов, по слухам, готовит возможность для клиентов инвестировать в криптоактивы, говорит он.
Помимо этого, дополнительным позитивом для рынка криптовалюты выступает недавнее снижение учётной ставки в США и ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики американского Федрезерва, считает ведущий инвестиционный аналитик компании Go Invest Никита Бредихин.
"На этом фоне обычно растут высокорисковые активы. При сохранении этих факторов можно ожидать сохранения тенденции, и цена биткоина будет расти дальше", - поясняет он.
"Четвёртый квартал часто становился "бычьим" для биткоина. Целью роста остаётся район 135 тысяч долларов", - резюмирует Крайко.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам
19 сентября, 14:21
 
ЭкономикаФинансыСШАДональд ТрампBinanceФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала