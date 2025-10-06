https://1prime.ru/20251006/brjussel-863193293.html
Эксперт: бюрократия в Брюсселе создаст проблемы для ЕС
Эксперт: бюрократия в Брюсселе создаст проблемы для ЕС
АНКАРА, 6 окт — ПРАЙМ. Масштабная бюрократизация и усиление оппозиционных движений создадут серьёзные проблемы для Европейского союза, который столкнётся с трудностями при принятии стратегических решений, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара—Москва" Энгин Озер.
Президент России Владимир Путин в своём выступлении на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о Европе, подчеркнул, что у неё должен сохраняться ценностный базис, и если он утрачен, то "та Европа, которую мы любили, исчезает".
"Огромная бюрократия в Брюсселе затрудняет принятие Союзом решений по стратегическим вопросам, а усиление оппозиционных движений создаст серьёзные проблемы", — отметил собеседник агентства.
По словам эксперта, не стоит ожидать, что Россия будет напрямую участвовать в конфликте, направленном против европейской милитаризации.
"Москва, вероятно, переведёт противостояние в более сложную, гибридную плоскость. Европейский союз, сталкивающийся с серьёзными экспортными трудностями на фоне роста цен на энергоносители и конкуренции со стороны дешёвых китайских товаров, остро нуждается в новых рынках и доступных источниках энергии", — подчеркнул Озер.
В то же время, по прогнозу аналитика, Москва предпримет шаги, направленные на дальнейшее развитие отношений со всеми странами, представляющими интерес для Европы.
По его мнению, примеры Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Центральноафриканской Республики (ЦАР) будут тиражироваться и находить продолжение на африканском континенте.
