2025-10-06T07:17+0300
2025-10-06T07:17+0300
экономика
мировая экономика
европа
брюссель
москва
владимир путин
АНКАРА, 6 окт — ПРАЙМ. Масштабная бюрократизация и усиление оппозиционных движений создадут серьёзные проблемы для Европейского союза, который столкнётся с трудностями при принятии стратегических решений, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара—Москва" Энгин Озер. Президент России Владимир Путин в своём выступлении на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о Европе, подчеркнул, что у неё должен сохраняться ценностный базис, и если он утрачен, то "та Европа, которую мы любили, исчезает". "Огромная бюрократия в Брюсселе затрудняет принятие Союзом решений по стратегическим вопросам, а усиление оппозиционных движений создаст серьёзные проблемы", — отметил собеседник агентства. По словам эксперта, не стоит ожидать, что Россия будет напрямую участвовать в конфликте, направленном против европейской милитаризации. "Москва, вероятно, переведёт противостояние в более сложную, гибридную плоскость. Европейский союз, сталкивающийся с серьёзными экспортными трудностями на фоне роста цен на энергоносители и конкуренции со стороны дешёвых китайских товаров, остро нуждается в новых рынках и доступных источниках энергии", — подчеркнул Озер. В то же время, по прогнозу аналитика, Москва предпримет шаги, направленные на дальнейшее развитие отношений со всеми странами, представляющими интерес для Европы. По его мнению, примеры Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Центральноафриканской Республики (ЦАР) будут тиражироваться и находить продолжение на африканском континенте.
мировая экономика, европа, брюссель, москва, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, Брюссель, МОСКВА, Владимир Путин
07:17 06.10.2025
 
Эксперт: бюрократия в Брюсселе создаст проблемы для ЕС

Политолог Озер: бюрократизация и усиление оппозиции создадут проблемы ЕС

АНКАРА, 6 окт — ПРАЙМ. Масштабная бюрократизация и усиление оппозиционных движений создадут серьёзные проблемы для Европейского союза, который столкнётся с трудностями при принятии стратегических решений, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара—Москва" Энгин Озер.
Президент России Владимир Путин в своём выступлении на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о Европе, подчеркнул, что у неё должен сохраняться ценностный базис, и если он утрачен, то "та Европа, которую мы любили, исчезает".
"Огромная бюрократия в Брюсселе затрудняет принятие Союзом решений по стратегическим вопросам, а усиление оппозиционных движений создаст серьёзные проблемы", — отметил собеседник агентства.
По словам эксперта, не стоит ожидать, что Россия будет напрямую участвовать в конфликте, направленном против европейской милитаризации.
"Москва, вероятно, переведёт противостояние в более сложную, гибридную плоскость. Европейский союз, сталкивающийся с серьёзными экспортными трудностями на фоне роста цен на энергоносители и конкуренции со стороны дешёвых китайских товаров, остро нуждается в новых рынках и доступных источниках энергии", — подчеркнул Озер.
В то же время, по прогнозу аналитика, Москва предпримет шаги, направленные на дальнейшее развитие отношений со всеми странами, представляющими интерес для Европы.
По его мнению, примеры Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Центральноафриканской Республики (ЦАР) будут тиражироваться и находить продолжение на африканском континенте.
 
