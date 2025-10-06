https://1prime.ru/20251006/byudzhet-863202487.html
Матвиенко назвала поддержку армии одним из приоритетов бюджета
Матвиенко назвала поддержку армии одним из приоритетов бюджета
экономика
финансы
россия
валентина матвиенко
вс рф
совет федерации
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Приоритетами бюджета на 2026-2028 годы являются поддержка ВС РФ, обеспечение безопасности общества и выполнение всех соцобязательств, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Основные приоритеты бюджета очевидны. О них чётко сказал президент России Владимир Владимирович Путин. Это, прежде всего, поддержка наших Вооружённых Сил, обеспечение безопасности общества и государства, также безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, перед семьями с детьми, перед участниками специальной военной операции", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
