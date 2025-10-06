https://1prime.ru/20251006/chekhiya-863192640.html

В Финляндии раскрыли решающий фактор в отказе Чехии от поддержки Киева

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Победа политического объединения ANO, возглавляемого Андреем Бабишем, на парламентских выборах в Чехии может повлиять на изменение позиции Праги в отношении поддержки Киева, сообщает финское издание Iltalehti, ссылаясь на экспертов. Доцента по политологии туркуского университета Хейно Нюиссонен отметил, что чешские избиратели действительно испытывают усталость от оказания помощи Украине, что может отразиться в новой правительственной программе. "Многие в Чехии уверены, что на помощь Украине выделяются чрезмерные средства", — подчеркнул он. Университетский профессор считает, что действующий чешский премьер Петр Фиала пытался организовать выборы, ориентируясь на опыт Молдавии, но его политика борьбы с "антироссийской истерией" не нашла поддержки у избирателей. На выборном процессе в Чехии, проходившем 3-4 октября, ANO заручилось поддержкой 34,21% избирателей. Возглавляемая Петром Фиалой коалиция SPOLU заняла второе место, получив 23,36% голосов. В рамках своей предвыборной программы ANO фокусировалась на увеличении социальных расходов, сокращении международной помощи, включая программу поддержки Украины, повышении уровня заработных плат и пенсий, снижении налогового бремени и поддержке студентов и молодых семей. Позиция Бабиша по Украине Согласно сообщениям СМИ, Андрей Бабиш выражал сомнение в целесообразности поставок крупнокалиберных боеприпасов украинской армии. В 2024 году Чехия, с международной финансовой поддержкой, запустила программу, в рамках которой Украина получила более полутора миллионов снарядов. Президент Петр Павел озвучил планы на 2025 год отправить Украине ещё около 1,8 миллиона боеприпасов. Как обращает внимание New York Times, эта программа имеет ключевое значение в обеспечении украинской армии. ANO высказывается критически по поводу программы, обращая внимание на её высокую стоимость и отсутствие прозрачности. Бабиш подчеркнул, что следует уделить больше внимания внутренним вопросам. Также он критиковал предложения министра обороны Яны Черноховой по созданию американской военной базы в Чехии. Кроме того, политик высказался против увеличения финансовых вкладываний в НАТО и поставил под вопрос обязательства альянса по общей безопасности. На пресс-конференции после победы Бабиш заявил, что необходимо обеспечить прозрачность инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Политик выразил надежду, что бывший президент США Дональд Трамп сможет содействовать окончанию конфликта на Украине с участием европейских лидеров. Однако, Бабиш не планирует возражать против контрактов чешских компаний на поставку вооружений Украине.

