Чернышенко оценил рост объема внутренних затрат на разработки в России

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем внутренних затрат на разработки и исследования в России достиг 1,88 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Объем внутренних затрат на исследования и разработки в России увеличился и достиг 1,88 триллиона рублей. Бизнес активно вкладывается в науку: в 2024 году – почти 608 миллиардов рублей. Это на 10% больше в постоянных ценах, чем годом ранее", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. Вице-премьер также отметил значимость положительной динамики численности научных кадров. "Выросло и количество работников, занятых в сфере науки: теперь их более 675 тысяч человек. Свыше половины из них – исследователи, и значительная их часть - молодые ученые. Это особенно важный показатель, ведь именно от них зависит, какой будет наша наука в будущем", - добавил Чернышенко. По его словам, найти применение своим способностям в сфере исследований и разработок молодежи помогают меры национального проекта "Молодежь и дети" и инициативы Десятилетия науки и технологий.

