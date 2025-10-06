Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чернышенко оценил рост объема внутренних затрат на разработки в России
Чернышенко оценил рост объема внутренних затрат на разработки в России
Чернышенко оценил рост объема внутренних затрат на разработки в России - 06.10.2025, ПРАЙМ
Чернышенко оценил рост объема внутренних затрат на разработки в России
Объем внутренних затрат на разработки и исследования в России достиг 1,88 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 06.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем внутренних затрат на разработки и исследования в России достиг 1,88 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Объем внутренних затрат на исследования и разработки в России увеличился и достиг 1,88 триллиона рублей. Бизнес активно вкладывается в науку: в 2024 году – почти 608 миллиардов рублей. Это на 10% больше в постоянных ценах, чем годом ранее", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. Вице-премьер также отметил значимость положительной динамики численности научных кадров. "Выросло и количество работников, занятых в сфере науки: теперь их более 675 тысяч человек. Свыше половины из них – исследователи, и значительная их часть - молодые ученые. Это особенно важный показатель, ведь именно от них зависит, какой будет наша наука в будущем", - добавил Чернышенко. По его словам, найти применение своим способностям в сфере исследований и разработок молодежи помогают меры национального проекта "Молодежь и дети" и инициативы Десятилетия науки и технологий.
рф
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Чернышенко рассказал о росте турпоездок по России
27 сентября, 11:19
 
