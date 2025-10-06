https://1prime.ru/20251006/chernyshenko-863223988.html
Чернышенко оценил рост объема внутренних затрат на разработки в России
Чернышенко оценил рост объема внутренних затрат на разработки в России - 06.10.2025, ПРАЙМ
Чернышенко оценил рост объема внутренних затрат на разработки в России
Объем внутренних затрат на разработки и исследования в России достиг 1,88 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T20:37+0300
2025-10-06T20:37+0300
2025-10-06T20:37+0300
технологии
промышленность
рф
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858708485_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_9ee19951800865bf9c39c6680fcf416a.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем внутренних затрат на разработки и исследования в России достиг 1,88 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Объем внутренних затрат на исследования и разработки в России увеличился и достиг 1,88 триллиона рублей. Бизнес активно вкладывается в науку: в 2024 году – почти 608 миллиардов рублей. Это на 10% больше в постоянных ценах, чем годом ранее", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. Вице-премьер также отметил значимость положительной динамики численности научных кадров. "Выросло и количество работников, занятых в сфере науки: теперь их более 675 тысяч человек. Свыше половины из них – исследователи, и значительная их часть - молодые ученые. Это особенно важный показатель, ведь именно от них зависит, какой будет наша наука в будущем", - добавил Чернышенко. По его словам, найти применение своим способностям в сфере исследований и разработок молодежи помогают меры национального проекта "Молодежь и дети" и инициативы Десятилетия науки и технологий.
https://1prime.ru/20250927/turpoezdki-862875163.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858708485_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_835ebf174abf17eda40e53d9edd52cc7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, промышленность, рф, дмитрий чернышенко
Технологии, Промышленность, РФ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко оценил рост объема внутренних затрат на разработки в России
Чернышенко: объем внутренних затрат на разработки в РФ вырос на 10% и достиг 1,88 трлн руб
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем внутренних затрат на разработки и исследования в России достиг 1,88 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Объем внутренних затрат на исследования и разработки в России увеличился и достиг 1,88 триллиона рублей. Бизнес активно вкладывается в науку: в 2024 году – почти 608 миллиардов рублей. Это на 10% больше в постоянных ценах, чем годом ранее", - сказал Чернышенко
, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер также отметил значимость положительной динамики численности научных кадров.
"Выросло и количество работников, занятых в сфере науки: теперь их более 675 тысяч человек. Свыше половины из них – исследователи, и значительная их часть - молодые ученые. Это особенно важный показатель, ведь именно от них зависит, какой будет наша наука в будущем", - добавил Чернышенко.
По его словам, найти применение своим способностям в сфере исследований и разработок молодежи помогают меры национального проекта "Молодежь и дети" и инициативы Десятилетия науки и технологий.
Чернышенко рассказал о росте турпоездок по России