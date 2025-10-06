https://1prime.ru/20251006/demografiya-863203722.html

Матвиенко призвала обеспечивать реальный демографический эффект

2025-10-06T12:43+0300

экономика

россия

валентина матвиенко

совет федерации

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала следить за тем, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект. "Нужно следить, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект", - сказала Матвиенко во время парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов".

2025

россия, валентина матвиенко, совет федерации