Матвиенко призвала обеспечивать реальный демографический эффект - 06.10.2025
https://1prime.ru/20251006/demografiya-863203722.html
Матвиенко призвала обеспечивать реальный демографический эффект
Матвиенко призвала обеспечивать реальный демографический эффект - 06.10.2025, ПРАЙМ
Матвиенко призвала обеспечивать реальный демографический эффект
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала следить за тем, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T12:43+0300
2025-10-06T12:43+0300
экономика
россия
валентина матвиенко
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859925972_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f608ea260c105a00856f3e0c32caaf8c.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала следить за тем, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект. "Нужно следить, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект", - сказала Матвиенко во время парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов".
россия, валентина матвиенко, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
12:43 06.10.2025
 
Матвиенко призвала обеспечивать реальный демографический эффект

Матвиенко: каждый рубль должен обеспечивать демографический эффект

© РИА Новости . Павел Бедняков
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала следить за тем, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект.
"Нужно следить, чтобы каждый рубль обеспечивал реальный демографический эффект", - сказала Матвиенко во время парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов".
Вопросы демографии должны стать госидеологией, заявила Матвиенко
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала