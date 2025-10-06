Госдума 30 октября рассмотрит основные направления ДКП, сообщил источник

https://1prime.ru/20251006/dkp-863217930.html
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 30 октября планирует рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и период 2027 и 2028 годов, сообщил РИА Новости источник. "Тридцатого октября на пленарном заседании планируют рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов", - сказал собеседник агентства.
Рубль опирается на жесткость ДКП ЦБ РФ