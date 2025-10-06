https://1prime.ru/20251006/dkp-863217930.html

Госдума 30 октября рассмотрит основные направления ДКП, сообщил источник

Госдума 30 октября рассмотрит основные направления ДКП, сообщил источник - 06.10.2025, ПРАЙМ

Госдума 30 октября рассмотрит основные направления ДКП, сообщил источник

Госдума на пленарном заседании 30 октября планирует рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T18:27+0300

2025-10-06T18:27+0300

2025-10-06T18:27+0300

россия

финансы

госдума

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 30 октября планирует рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и период 2027 и 2028 годов, сообщил РИА Новости источник. "Тридцатого октября на пленарном заседании планируют рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов", - сказал собеседник агентства.

2025

россия, финансы, госдума