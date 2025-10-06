Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума 30 октября рассмотрит основные направления ДКП, сообщил источник - 06.10.2025
Госдума 30 октября рассмотрит основные направления ДКП, сообщил источник
2025-10-06T18:27+0300
2025-10-06T18:27+0300
россия
финансы
госдума
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 30 октября планирует рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и период 2027 и 2028 годов, сообщил РИА Новости источник. "Тридцатого октября на пленарном заседании планируют рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов", - сказал собеседник агентства.
2025
россия, финансы, госдума
РОССИЯ, Финансы, Госдума
18:27 06.10.2025
 
Госдума 30 октября рассмотрит основные направления ДКП, сообщил источник

Госдума 30 октября рассмотрит основные направления единой ДКП до 2028 года

Здание Госдумы. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 30 октября планирует рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и период 2027 и 2028 годов, сообщил РИА Новости источник.
"Тридцатого октября на пленарном заседании планируют рассмотреть основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов", - сказал собеседник агентства.
Рубль опирается на жесткость ДКП ЦБ РФ
3 октября, 22:23
 
