Доллар укрепился к мировым валютам
Доллар дорожает, при этом аналитики опасаются влияния шатдауна на экономику США
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, в понедельник вечером, участники рынка опасаются, что временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) негативно отразится на экономике, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару опускался до 1,1716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1743 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 149,98 иены со 147,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,36%, до 98,07 пункта.
"Инвесторы обеспокоены тем, что приостановка работы правительства будет иметь негативные последствия", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков BMO Capital Markets.
Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
На траекторию иены могут влиять политические новости в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.