Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар укрепился к мировым валютам - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/dollar-863216916.html
Доллар укрепился к мировым валютам
Доллар укрепился к мировым валютам - 06.10.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепился к мировым валютам
Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, в понедельник вечером, участники рынка опасаются, что временная приостановка работы правительства | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T18:15+0300
2025-10-06T18:15+0300
рынок
сша
япония
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, в понедельник вечером, участники рынка опасаются, что временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) негативно отразится на экономике, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару опускался до 1,1716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1743 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 149,98 иены со 147,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,36%, до 98,07 пункта. "Инвесторы обеспокоены тем, что приостановка работы правительства будет иметь негативные последствия", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков BMO Capital Markets. Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. На траекторию иены могут влиять политические новости в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.
https://1prime.ru/20251006/evro-863198358.html
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8392732d87b4b06e4aa104afe0c941dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, япония, дональд трамп, мировая экономика
Рынок, США, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, Мировая экономика
18:15 06.10.2025
 
Доллар укрепился к мировым валютам

Доллар дорожает, при этом аналитики опасаются влияния шатдауна на экономику США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, в понедельник вечером, участники рынка опасаются, что временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) негативно отразится на экономике, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару опускался до 1,1716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1743 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 149,98 иены со 147,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,36%, до 98,07 пункта.
"Инвесторы обеспокоены тем, что приостановка работы правительства будет иметь негативные последствия", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков BMO Capital Markets.
Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
На траекторию иены могут влиять политические новости в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.
Банкноты евро
Стоимость евро к доллару снизилась после отставки премьера Франции
10:58
 
РынокСШАЯПОНИЯДональд ТрампМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала