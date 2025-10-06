https://1prime.ru/20251006/dollar-863216916.html

Доллар укрепился к мировым валютам

Доллар укрепился к мировым валютам - 06.10.2025, ПРАЙМ

Доллар укрепился к мировым валютам

Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, в понедельник вечером, участники рынка опасаются, что временная приостановка работы правительства | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T18:15+0300

2025-10-06T18:15+0300

2025-10-06T18:15+0300

рынок

сша

япония

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Доллар укрепляется к мировым валютам, в том числе евро и иене, в понедельник вечером, участники рынка опасаются, что временная приостановка работы правительства в США (шатдаун) негативно отразится на экономике, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару опускался до 1,1716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1743 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивался до 149,98 иены со 147,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,36%, до 98,07 пункта. "Инвесторы обеспокоены тем, что приостановка работы правительства будет иметь негативные последствия", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков BMO Capital Markets. Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. На траекторию иены могут влиять политические новости в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.

https://1prime.ru/20251006/evro-863198358.html

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, япония, дональд трамп, мировая экономика