ФАС согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик - 06.10.2025
ФАС согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик
ФАС согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик - 06.10.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик "Регорафениб-Амедарт" в рамках... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T10:35+0300
2025-10-06T10:40+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик "Регорафениб-Амедарт" в рамках одноименного международного непатентованного наименования, согласованная цена на 50% ниже относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Стиварга", сообщили в ведомстве. "Цены на противоонкологический препарат "Регорафениб-Амедарт" снижены на 50%. Это второй дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования", - говорится в сообщении. Согласованные предельные отпускные цены на препарат снижены относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Стиварга" на 50%, добавляет служба. Кроме того, после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Регорафениб-Промомед", также должны быть снижены. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю. Подчеркивается, что снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
бизнес, россия, здоровье
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Здоровье
10:35 06.10.2025 (обновлено: 10:40 06.10.2025)
 
ФАС согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик

ФАС согласовала цены на противоонкологический дженерик "Регорафениб-Амедарт"

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России
Здание ФАС России. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик "Регорафениб-Амедарт" в рамках одноименного международного непатентованного наименования, согласованная цена на 50% ниже относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Стиварга", сообщили в ведомстве.
"Цены на противоонкологический препарат "Регорафениб-Амедарт" снижены на 50%. Это второй дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования", - говорится в сообщении.
Согласованные предельные отпускные цены на препарат снижены относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Стиварга" на 50%, добавляет служба.
Кроме того, после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Регорафениб-Промомед", также должны быть снижены. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.
Подчеркивается, что снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков рассказал о роли искусственного интеллекта в разработке лекарств
27 сентября, 12:51
 
Заголовок открываемого материала