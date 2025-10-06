ФАС согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик

https://1prime.ru/20251006/dzhenerik-863197574.html

2025-10-06T10:35+0300

2025-10-06T10:35+0300

2025-10-06T10:40+0300

экономика

бизнес

россия

здоровье

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на второй отечественный противоонкологический дженерик "Регорафениб-Амедарт" в рамках одноименного международного непатентованного наименования, согласованная цена на 50% ниже относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Стиварга", сообщили в ведомстве. "Цены на противоонкологический препарат "Регорафениб-Амедарт" снижены на 50%. Это второй дженерик в рамках одноименного международного непатентованного наименования", - говорится в сообщении. Согласованные предельные отпускные цены на препарат снижены относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства "Стиварга" на 50%, добавляет служба. Кроме того, после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Регорафениб-Промомед", также должны быть снижены. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю. Подчеркивается, что снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

