Решетников рассказал о влиянии высоких ставок на рост экономики - 06.10.2025
Решетников рассказал о влиянии высоких ставок на рост экономики
2025-10-06T09:46+0300
2025-10-06T09:57+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Высокие процентные ставки в экономике уже сказались на показателях российских предприятий, их прибыли и рентабельности, и напрямую влияют на потенциал роста экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В результате совместных усилий правительства и Банка России наблюдаем постепенное замедление инфляции, сейчас она замедлилась до 8%", - сказал Решетников на заседании комитета по экономической политике в Госдуме. "Обратная сторона этого процесса – это жизнь в условиях высоких ставок. Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть напрямую сейчас это все влияет на потенциал роста экономики", - добавил он. В конце сентября Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%.По словам Решетникова, для достижения прогноза сохраняются риски. Среди внешних - потенциальное снижение цен и спроса на товары российского экспорта."Это возможно как из-за замедления мировой экономики, так и из-за новых санкций, в том числе вторичных. Ключевым из внутренних рисков остается траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активность", - отметил министр.
россия, рф, максим решетников, банк россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, Максим Решетников, банк Россия, Госдума
09:46 06.10.2025 (обновлено: 09:57 06.10.2025)
 
Решетников рассказал о влиянии высоких ставок на рост экономики

Решетников: высокие ставки в экономике влияют на потенциал роста экономики

Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Высокие процентные ставки в экономике уже сказались на показателях российских предприятий, их прибыли и рентабельности, и напрямую влияют на потенциал роста экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"В результате совместных усилий правительства и Банка России наблюдаем постепенное замедление инфляции, сейчас она замедлилась до 8%", - сказал Решетников на заседании комитета по экономической политике в Госдуме.
"Обратная сторона этого процесса – это жизнь в условиях высоких ставок. Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть напрямую сейчас это все влияет на потенциал роста экономики", - добавил он.
В конце сентября Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%.
По словам Решетникова, для достижения прогноза сохраняются риски. Среди внешних - потенциальное снижение цен и спроса на товары российского экспорта.
"Это возможно как из-за замедления мировой экономики, так и из-за новых санкций, в том числе вторичных. Ключевым из внутренних рисков остается траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активность", - отметил министр.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Путин: российская экономика должна стать более диверсифицированной
2 октября, 21:30
 
ЭкономикаРОССИЯРФМаксим Решетниковбанк РоссияГосдума
 
 
