Решетников рассказал о влиянии высоких ставок на рост экономики

2025-10-06T09:46+0300

экономика

россия

рф

максим решетников

банк россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862813844_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_11fbe2a66b030990d599836db06effb4.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Высокие процентные ставки в экономике уже сказались на показателях российских предприятий, их прибыли и рентабельности, и напрямую влияют на потенциал роста экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В результате совместных усилий правительства и Банка России наблюдаем постепенное замедление инфляции, сейчас она замедлилась до 8%", - сказал Решетников на заседании комитета по экономической политике в Госдуме. "Обратная сторона этого процесса – это жизнь в условиях высоких ставок. Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть напрямую сейчас это все влияет на потенциал роста экономики", - добавил он. В конце сентября Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%.По словам Решетникова, для достижения прогноза сохраняются риски. Среди внешних - потенциальное снижение цен и спроса на товары российского экспорта."Это возможно как из-за замедления мировой экономики, так и из-за новых санкций, в том числе вторичных. Ключевым из внутренних рисков остается траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активность", - отметил министр.

рф

