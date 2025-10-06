https://1prime.ru/20251006/energosnabzhenie-863193388.html

Гладков рассказал о восстановлении энергоснабжения в Белгородской области

Гладков рассказал о восстановлении энергоснабжения в Белгородской области - 06.10.2025, ПРАЙМ

Гладков рассказал о восстановлении энергоснабжения в Белгородской области

Энергетики Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям в 23 населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T07:26+0300

2025-10-06T07:26+0300

2025-10-06T07:41+0300

энергетика

экономика

белгород

белгородская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863193388.jpg?1759725716

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Энергетики Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям в 23 населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В воскресенье губернатор рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода и Белгородского района. "По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5400 жителей - это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены", - написал Гладков в своем канале в Max.

белгород

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белгород, белгородская область