Гладков рассказал о восстановлении энергоснабжения в Белгородской области
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Энергетики Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям в 23 населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В воскресенье губернатор рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода и Белгородского района. "По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5400 жителей - это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены", - написал Гладков в своем канале в Max.
