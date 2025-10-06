Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гладков рассказал о восстановлении энергоснабжения в Белгородской области - 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T07:26+0300
2025-10-06T07:41+0300
энергетика
экономика
белгород
белгородская область
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Энергетики Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям в 23 населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В воскресенье губернатор рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода и Белгородского района. "По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5400 жителей - это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены", - написал Гладков в своем канале в Max.
белгород
белгородская область
белгород, белгородская область
Энергетика, Экономика, БЕЛГОРОД, Белгородская область
07:26 06.10.2025 (обновлено: 07:41 06.10.2025)
 
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Энергетики Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям в 23 населенных пунктах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В воскресенье губернатор рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода и Белгородского района.
"По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5400 жителей - это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что в самое ближайшее время они будут завершены", - написал Гладков в своем канале в Max.
 
