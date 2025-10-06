Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган рассказал, сколько Турция платит за импорт энергоресурсов - 06.10.2025
Эрдоган рассказал, сколько Турция платит за импорт энергоресурсов
АНКАРА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна потратила 26 миллиардов на импорт энергоресурсов за 8 месяцев 2025 года, ожидает потребления 59,5 миллиардов кубов газа по его итогам. "Только за первые 8 месяцев этого года мы заплатили 26 миллиардов долларов за импорт энергии. Мы прилагаем все усилия, чтобы снизить эту сумму", - сказал турецкий лидер, выступая в понедельник на форуме-выставке по энергоэффективности в Стамбуле. По его словам, в 2024 году потребление природного газа в Турции превысило 53 миллиарда кубометров. "Наш прогноз на 2025 год составляет 59,5 миллиарда кубометров", - сказал Эрдоган. Согласно данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%.
газ, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган
Энергетика, Газ, ТУРЦИЯ, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
13:59 06.10.2025
 
Эрдоган рассказал, сколько Турция платит за импорт энергоресурсов

Турция потратила 26 миллиардов долларов на импорт энергоресурсов

АНКАРА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна потратила 26 миллиардов на импорт энергоресурсов за 8 месяцев 2025 года, ожидает потребления 59,5 миллиардов кубов газа по его итогам.
"Только за первые 8 месяцев этого года мы заплатили 26 миллиардов долларов за импорт энергии. Мы прилагаем все усилия, чтобы снизить эту сумму", - сказал турецкий лидер, выступая в понедельник на форуме-выставке по энергоэффективности в Стамбуле.
По его словам, в 2024 году потребление природного газа в Турции превысило 53 миллиарда кубометров.
"Наш прогноз на 2025 год составляет 59,5 миллиарда кубометров", - сказал Эрдоган.
Согласно данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%.
В Турции оценили возможность отказа от энергоресурсов из России
Энергетика Газ ТУРЦИЯ Стамбул Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
