Эрдоган рассказал, сколько Турция платит за импорт энергоресурсов

Эрдоган рассказал, сколько Турция платит за импорт энергоресурсов

2025-10-06T13:59+0300

энергетика

газ

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

АНКАРА, 6 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна потратила 26 миллиардов на импорт энергоресурсов за 8 месяцев 2025 года, ожидает потребления 59,5 миллиардов кубов газа по его итогам. "Только за первые 8 месяцев этого года мы заплатили 26 миллиардов долларов за импорт энергии. Мы прилагаем все усилия, чтобы снизить эту сумму", - сказал турецкий лидер, выступая в понедельник на форуме-выставке по энергоэффективности в Стамбуле. По его словам, в 2024 году потребление природного газа в Турции превысило 53 миллиарда кубометров. "Наш прогноз на 2025 год составляет 59,5 миллиарда кубометров", - сказал Эрдоган. Согласно данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%.

турция

стамбул

2025

Новости

