"Игра началась". На Западе оценили взаимные укоры в ЕС за ссору с Россией

2025-10-06T19:05+0300

польша

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В Европейском Союзе началась игра обвинений, где каждая страна пытается переложить ответственность за разрушение отношений с Россией на другую, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, прокомментировав высказывание Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика частично ответственны за начало СВО. "Игра в обвинения началась: Меркель возложила вину на Польшу и страны Балтии за нарушение Минских соглашений и ухудшение дипломатических связей между ЕС и Россией", — написал Дизен на платформе X. По мнению профессора, заявление экс-канцлера Германии имеет основания, так как на протяжении многих лет Европа игнорировала вопросы безопасности, важные для России. "Она не совсем неправа. Все страны ЕС в течение последних тридцати лет не принимали всерьез опасения Москвы по поводу своей безопасности, стремясь создать новую Европу без участия России. И они продолжают отказываться от дипломатии, предпочитая военные методы", — добавил Дизен. Ангела Меркель, бывший федеральный канцлер Германии, в интервью изданию Partizán рассказала, что еще в 2021 году Польша и страны Балтии подрывали попытки разрешить украинский кризис и наладить диалог с Россией, что косвенно повлияло на начало СВО. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для достижения мира на Украине необходимо устранить первопричины конфликта, включая угрозы безопасности для России, возникшие из-за расширения НАТО и возможного присоединения Украины к этому союзу.

