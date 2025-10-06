https://1prime.ru/20251006/evropa-863226434.html

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Лидеры европейских государств не до конца осознают последствия, которые ждут Европу в случае военного конфликта с Россией, пишет автор статьи в издании American Thinker Джей Би Шурк. "Россия, обладая таким же количеством ядерных боеголовок, что и США, остаётся серьёзным противником, а комплекс "Орешник" способен ударить по любой точке Европы, обходя защитные системы", — отмечается в статье. Журналист полагает, что рассуждения о предполагаемой слабости России противоречат постоянным заявлениям некоторых европейских политиков о "российской угрозе.""Наиболее противоречив показной диссонанс, когда одни и те же лица называют Россию "бумажным тигром" и одновременно утверждают, что она стремится захватить весь европейский континент. Европейские лидеры создают атмосферу паники и массовой истерии", — подчёркивается в материале. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в прошлом году российский президент Владимир Путин подробно объяснил, что Москва не считает нападение на страны НАТО целесообразным и не планирует подобных действий. Путин отметил, что западные лидеры регулярно запугивают своих граждан вымышленной "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его словам, "разумные люди понимают, что это фейк".

