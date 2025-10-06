https://1prime.ru/20251006/evropa-863226434.html
Западные СМИ раскрыли противоречия в заявлениях о России
Западные СМИ раскрыли противоречия в заявлениях о России
Западные СМИ раскрыли противоречия в заявлениях о России
Лидеры европейских государств не до конца осознают последствия, которые ждут Европу в случае военного конфликта с Россией, пишет автор статьи в издании American
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Лидеры европейских государств не до конца осознают последствия, которые ждут Европу в случае военного конфликта с Россией, пишет автор статьи в издании American Thinker Джей Би Шурк. "Россия, обладая таким же количеством ядерных боеголовок, что и США, остаётся серьёзным противником, а комплекс "Орешник" способен ударить по любой точке Европы, обходя защитные системы", — отмечается в статье. Журналист полагает, что рассуждения о предполагаемой слабости России противоречат постоянным заявлениям некоторых европейских политиков о "российской угрозе.""Наиболее противоречив показной диссонанс, когда одни и те же лица называют Россию "бумажным тигром" и одновременно утверждают, что она стремится захватить весь европейский континент. Европейские лидеры создают атмосферу паники и массовой истерии", — подчёркивается в материале. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в прошлом году российский президент Владимир Путин подробно объяснил, что Москва не считает нападение на страны НАТО целесообразным и не планирует подобных действий. Путин отметил, что западные лидеры регулярно запугивают своих граждан вымышленной "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его словам, "разумные люди понимают, что это фейк".
Западные СМИ раскрыли противоречия в заявлениях о России
AT: европейские политики не осознают последствий возможного конфликта с Россией