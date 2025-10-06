https://1prime.ru/20251006/evrozona-863194239.html

Объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1 процента

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в августе увеличился на 0,1% по сравнению с июлем, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в понедельник, 6 октября, в 12.00 по мск. Объем розничных продаж в еврозоне в июле сократился на 0,5% по сравнению с июнем. Аналитики ждали снижения показателя только на 0,2% в месячном выражении. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в июле поднялся на 2,2%, аналитики ожидали увеличения показателя на 2,4%. В Евросоюзе розничные продажи в июле снизились на 0,4% в месячном выражении, а в годовом - выросли на 2,4%. Агентство также пересмотрело показатели июня: годовая динамика в еврозоне была изменена до роста на 3,5% с 3,1%, как и в ЕС. Месячная динамика была пересмотрена до увеличения на 0,6% с 0,3% для еврозоны и также до роста на 0,5% с 0,3% - для ЕС. Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в июле на Кипре (+8,5%), в Португалии (+6,1%), Болгарии (+6%), Литве (+5,1%) и Румынии (+4,8%). Снижение показателя за отчетный месяц было зафиксировано только в Словении (-0,7%). Объем продаж продовольствия и табачной продукции в июле в годовом выражении в еврозоне увеличился на 0,9%, в ЕС - на 0,7%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 3,1%, в Евросоюзе - на 3,3%.

