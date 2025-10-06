Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1 процента - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251006/evrozona-863194239.html
Объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1 процента
Объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1 процента - 06.10.2025, ПРАЙМ
Объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1 процента
Объем розничных продаж в еврозоне в августе увеличился на 0,1% по сравнению с июлем, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T08:28+0300
2025-10-06T08:28+0300
экономика
бизнес
кипр
португалия
болгария
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/97/841459795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d2e0bce701d7c61345d1e280cac9692.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в августе увеличился на 0,1% по сравнению с июлем, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в понедельник, 6 октября, в 12.00 по мск. Объем розничных продаж в еврозоне в июле сократился на 0,5% по сравнению с июнем. Аналитики ждали снижения показателя только на 0,2% в месячном выражении. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в июле поднялся на 2,2%, аналитики ожидали увеличения показателя на 2,4%. В Евросоюзе розничные продажи в июле снизились на 0,4% в месячном выражении, а в годовом - выросли на 2,4%. Агентство также пересмотрело показатели июня: годовая динамика в еврозоне была изменена до роста на 3,5% с 3,1%, как и в ЕС. Месячная динамика была пересмотрена до увеличения на 0,6% с 0,3% для еврозоны и также до роста на 0,5% с 0,3% - для ЕС. Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в июле на Кипре (+8,5%), в Португалии (+6,1%), Болгарии (+6%), Литве (+5,1%) и Румынии (+4,8%). Снижение показателя за отчетный месяц было зафиксировано только в Словении (-0,7%). Объем продаж продовольствия и табачной продукции в июле в годовом выражении в еврозоне увеличился на 0,9%, в ЕС - на 0,7%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 3,1%, в Евросоюзе - на 3,3%.
https://1prime.ru/20251006/indeksy-863194046.html
кипр
португалия
болгария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/97/841459795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50840cd45aa439ea3c6592720ad1bd36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, кипр, португалия, болгария, ес, евростат
Экономика, Бизнес, КИПР, ПОРТУГАЛИЯ, БОЛГАРИЯ, ЕС, Евростат
08:28 06.10.2025
 
Объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1 процента

Объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Денежные купюры евро и долларов США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в августе увеличился на 0,1% по сравнению с июлем, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в понедельник, 6 октября, в 12.00 по мск.
Объем розничных продаж в еврозоне в июле сократился на 0,5% по сравнению с июнем. Аналитики ждали снижения показателя только на 0,2% в месячном выражении.
В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в июле поднялся на 2,2%, аналитики ожидали увеличения показателя на 2,4%. В Евросоюзе розничные продажи в июле снизились на 0,4% в месячном выражении, а в годовом - выросли на 2,4%.
Агентство также пересмотрело показатели июня: годовая динамика в еврозоне была изменена до роста на 3,5% с 3,1%, как и в ЕС. Месячная динамика была пересмотрена до увеличения на 0,6% с 0,3% для еврозоны и также до роста на 0,5% с 0,3% - для ЕС.
Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в июле на Кипре (+8,5%), в Португалии (+6,1%), Болгарии (+6%), Литве (+5,1%) и Румынии (+4,8%). Снижение показателя за отчетный месяц было зафиксировано только в Словении (-0,7%).
Объем продаж продовольствия и табачной продукции в июле в годовом выражении в еврозоне увеличился на 0,9%, в ЕС - на 0,7%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 3,1%, в Евросоюзе - на 3,3%.
Фондовые индексы
Фондовые индексы Австралии и Гонконга снижаются
08:18
 
ЭкономикаБизнесКИПРПОРТУГАЛИЯБОЛГАРИЯЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала