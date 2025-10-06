Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем ФНБ за сентябрь вырос на 20,46 миллиарда рублей - 06.10.2025, ПРАЙМ
Объем ФНБ за сентябрь вырос на 20,46 миллиарда рублей
2025-10-06T11:44+0300
2025-10-06T11:44+0300
экономика
финансы
сша
рф
фнб
банк россия
минфин
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь увеличился на 20,46 миллиарда рублей и составил 13,163 триллиона рублей, а в долларах снизился на 4,76 миллиарда - до 158,841 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 октября 2025 года объем ФНБ составил 13 162 797,3 миллиона рублей или 5,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год..., что эквивалентно 158 841,3 миллиона долларов США", - говорится в материалах. По состоянию на 1 сентября объем ФНБ составлял 13,142 триллиона рублей (в долларовом эквиваленте - 163,601 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 октября составил эквивалент 4,165 триллиона рублей, или 50,26 миллиарда долларов (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). По состоянию на 1 октября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 209,152 миллиарда китайских юаней; 173,109 килограмма золота в обезличенной форме; 473,7 миллиона рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ было размещено 1,285 триллиона рублей, в долговые обязательства иностранных государств – 3 миллиарда долларов. Еще часть средств размещена в ценные бумаги российских эмитентов и на субординированных депозитах в банках. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2024 года по 30 сентября 2025 года составила 71,3 миллиона долларов США, что эквивалентно 5 905,5 миллиона рублей", - говорится в материалах. "Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 594 937,3 миллиона рублей, что эквивалентно 7 381,1 миллиона долларов США", - отмечается там.
сша
рф
финансы, сша, рф, фнб, банк россия, минфин
Экономика, Финансы, США, РФ, ФНБ, банк Россия, Минфин
11:44 06.10.2025
 
ЭкономикаФинансыСШАРФФНБбанк РоссияМинфин
 
 
