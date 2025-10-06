https://1prime.ru/20251006/frantsiya-863191565.html
В Британии рассказали, как Макрон высмеял фон дер Ляйен
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с острыми замечаниями в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите ЕС в Копенгагене, подвергнув критике её предложение по созданию "стены дронов". Об этом сообщает издание Financial Times. "Эммануэль Макрон из Франции был особенно язвителен: "Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее", — говорится в материале. Согласно источнику, разногласия возникли из-за идеи "стены дронов", которую Макрон и ряд других европейских лидеров восприняли с недоверием."Реакция некоторых лидеров ЕС в датской столице была такой же холодной, как Балтийское море", — отмечает издание. Как утверждает автор статьи, основное возмущение Макрона и других руководителей состояло в том, что предложение фон дер Ляйен может создать ложное впечатление полной защиты, напоминая израильский "Железный купол", который, несмотря на свою репутацию, не смог обеспечить полную защиту от атак ХАМАС. Это и стало объектом критики со стороны французского президента. Неформальная встреча лидеров ЕС в Копенгагене, где поднималась тема БПЛА, прошла с 1 по 2 октября. В рамках мероприятия обсуждались возможные меры в ответ на "нарушения воздушного пространства союза". Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что, согласно историческому опыту, возведение стен всегда было неплодотворным. Глава российского МИД Сергей Лавров также заверил, что Москва не отправляет ракеты и беспилотники в страны ЕС и НАТО.
