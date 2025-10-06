Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии рассказали, как Макрон высмеял фон дер Ляйен - 06.10.2025
В Британии рассказали, как Макрон высмеял фон дер Ляйен
В Британии рассказали, как Макрон высмеял фон дер Ляйен - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Британии рассказали, как Макрон высмеял фон дер Ляйен
Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с острыми замечаниями в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите ЕС в Копенгагене, подвергнув... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T03:38+0300
2025-10-06T03:38+0300
мировая экономика
общество
франция
москва
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
financial times
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322362_0:98:2646:1586_1920x0_80_0_0_4a85745215c57e5cd90df8c0a0130a78.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с острыми замечаниями в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите ЕС в Копенгагене, подвергнув критике её предложение по созданию "стены дронов". Об этом сообщает издание Financial Times. "Эммануэль Макрон из Франции был особенно язвителен: "Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее", — говорится в материале. Согласно источнику, разногласия возникли из-за идеи "стены дронов", которую Макрон и ряд других европейских лидеров восприняли с недоверием."Реакция некоторых лидеров ЕС в датской столице была такой же холодной, как Балтийское море", — отмечает издание. Как утверждает автор статьи, основное возмущение Макрона и других руководителей состояло в том, что предложение фон дер Ляйен может создать ложное впечатление полной защиты, напоминая израильский "Железный купол", который, несмотря на свою репутацию, не смог обеспечить полную защиту от атак ХАМАС. Это и стало объектом критики со стороны французского президента. Неформальная встреча лидеров ЕС в Копенгагене, где поднималась тема БПЛА, прошла с 1 по 2 октября. В рамках мероприятия обсуждались возможные меры в ответ на "нарушения воздушного пространства союза". Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что, согласно историческому опыту, возведение стен всегда было неплодотворным. Глава российского МИД Сергей Лавров также заверил, что Москва не отправляет ракеты и беспилотники в страны ЕС и НАТО.
франция
москва
мировая экономика, общество, франция, москва, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, financial times, мид
Мировая экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Financial Times, МИД
В Британии рассказали, как Макрон высмеял фон дер Ляйен

FT: Макрон язвительно раскритиковал инициативу фон дер Ляйен о стене дронов

© РИА Новости . Стрингер
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с острыми замечаниями в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите ЕС в Копенгагене, подвергнув критике её предложение по созданию "стены дронов". Об этом сообщает издание Financial Times.
"Эммануэль Макрон из Франции был особенно язвителен: "Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее", — говорится в материале.
Согласно источнику, разногласия возникли из-за идеи "стены дронов", которую Макрон и ряд других европейских лидеров восприняли с недоверием.
"Реакция некоторых лидеров ЕС в датской столице была такой же холодной, как Балтийское море", — отмечает издание.
Как утверждает автор статьи, основное возмущение Макрона и других руководителей состояло в том, что предложение фон дер Ляйен может создать ложное впечатление полной защиты, напоминая израильский "Железный купол", который, несмотря на свою репутацию, не смог обеспечить полную защиту от атак ХАМАС. Это и стало объектом критики со стороны французского президента.
Неформальная встреча лидеров ЕС в Копенгагене, где поднималась тема БПЛА, прошла с 1 по 2 октября. В рамках мероприятия обсуждались возможные меры в ответ на "нарушения воздушного пространства союза". Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что, согласно историческому опыту, возведение стен всегда было неплодотворным. Глава российского МИД Сергей Лавров также заверил, что Москва не отправляет ракеты и беспилотники в страны ЕС и НАТО.
Мировая экономикаОбществоФРАНЦИЯМОСКВАЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковFinancial TimesМИД
 
 
