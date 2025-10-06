https://1prime.ru/20251006/gaz-863205191.html

Цены на газ в Европе поднялись более чем на три процента

Цены на газ в Европе поднялись более чем на три процента - 06.10.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе поднялись более чем на три процента

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднимаются более чем на 3% - до 394 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T13:10+0300

2025-10-06T13:10+0300

2025-10-06T13:10+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861369750_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_355106558f66fabb1b90b7bce259524b.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднимаются более чем на 3% - до 394 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 390,1 доллара (+2,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 12.27 мск их стоимость составляет 393,6 доллара (+3,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 381,5 доллара за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20251006/neft-863195312.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ice