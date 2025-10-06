https://1prime.ru/20251006/gaz-863210752.html
В Иране нашли крупные месторождения газа
В Иране нашли крупные месторождения газа - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Иране нашли крупные месторождения газа
Крупные месторождения газа объемом 283 миллиарда кубических метров обнаружены в районе месторождения Пазан южной иранской провинции Фарс, заявил министр нефти... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T15:37+0300
2025-10-06T15:37+0300
2025-10-06T15:37+0300
энергетика
газ
иран
персидский залив
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg
ТЕГЕРАН, 6 окт - ПРАЙМ. Крупные месторождения газа объемом 283 миллиарда кубических метров обнаружены в районе месторождения Пазан южной иранской провинции Фарс, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. "Благодаря мерам, принятым в сфере разведки в месторождении Пазан в южном районе провинции Фарс и северной части провинции Бушер, были обнаружены новые запасы", - приводит слова министра агентство Shana. "В ближайшие годы это месторождение, запасы которого составляют 10 триллионов кубических футов газа, может сыграть важную роль в восстановлении энергетического дисбаланса страны", - добавляет Пакнежад. По словам министра, геологоразведочные работы на второй скважине этого месторождения, находящегося в 21 км от города Джам провинции Бушер, которая расположена на берегу Персидского залива, возобновились после восьмилетнего перерыва. Он отметил, что возможность добычи из месторождения Пазан появится примерно через 3,5 года. Пакнежад также подчеркнул, что особенностью месторождения является то, что специалисты геологоразведки впервые вышли на горизонтальный пласт, содержащий не менее 200 миллионов баррелей сырой нефти, при этом, утверждает он, существует возможность обнаружения более крупных объемов.
https://1prime.ru/20251006/gaz-863205191.html
иран
персидский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_2f280eaebdb5006748bde429226264e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, иран, персидский залив
Энергетика, Газ, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
В Иране нашли крупные месторождения газа
На юге Ирана нашли крупные месторождения газа
ТЕГЕРАН, 6 окт - ПРАЙМ. Крупные месторождения газа объемом 283 миллиарда кубических метров обнаружены в районе месторождения Пазан южной иранской провинции Фарс, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.
"Благодаря мерам, принятым в сфере разведки в месторождении Пазан в южном районе провинции Фарс и северной части провинции Бушер, были обнаружены новые запасы", - приводит слова министра агентство Shana.
"В ближайшие годы это месторождение, запасы которого составляют 10 триллионов кубических футов газа, может сыграть важную роль в восстановлении энергетического дисбаланса страны", - добавляет Пакнежад.
По словам министра, геологоразведочные работы на второй скважине этого месторождения, находящегося в 21 км от города Джам провинции Бушер, которая расположена на берегу Персидского залива
, возобновились после восьмилетнего перерыва. Он отметил, что возможность добычи из месторождения Пазан появится примерно через 3,5 года.
Пакнежад также подчеркнул, что особенностью месторождения является то, что специалисты геологоразведки впервые вышли на горизонтальный пласт, содержащий не менее 200 миллионов баррелей сырой нефти, при этом, утверждает он, существует возможность обнаружения более крупных объемов.
Цены на газ в Европе поднялись более чем на три процента