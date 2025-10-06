Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе усугубляется проблема с подготовкой к зиме, заявили в "Газпроме" - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/gazprom-863222417.html
В Европе усугубляется проблема с подготовкой к зиме, заявили в "Газпроме"
В Европе усугубляется проблема с подготовкой к зиме, заявили в "Газпроме" - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Европе усугубляется проблема с подготовкой к зиме, заявили в "Газпроме"
Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены только на 82,7%, доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей, проблема с... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T19:39+0300
2025-10-06T19:39+0300
газ
европа
газпром
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713419_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a93a79c93b66403379a5ec813066dc61.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены только на 82,7%, доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей, проблема с подготовкой Европы к зиме усугубляется и при сильных морозах нехватка газа в ПХГ может поставить газоснабжение под угрозу, заявил "Газпром". "ПХГ Европы заполнены только на 82,7%, и доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Отмечается, что на газовых рынках индикатор перехода зима/лето - это режим работы подземных хранилищ. Так, добавил "Газпром", 1-2 октября европейские хранилища в первый раз в сезоне 2025/26 года перешли в состояние "нетто-отбор", когда суммарный уровень отбора из ПХГ превышал объем закачки. "Проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться. В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей", - указали в "Газпроме".
https://1prime.ru/20250902/miller-861646159.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713419_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_88c10438d412099886867eeb99d96350.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, газпром, мировая экономика
Газ, ЕВРОПА, Газпром, Мировая экономика
19:39 06.10.2025
 
В Европе усугубляется проблема с подготовкой к зиме, заявили в "Газпроме"

"Газпром": нехватка газа в европейских ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены только на 82,7%, доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей, проблема с подготовкой Европы к зиме усугубляется и при сильных морозах нехватка газа в ПХГ может поставить газоснабжение под угрозу, заявил "Газпром".
"ПХГ Европы заполнены только на 82,7%, и доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что на газовых рынках индикатор перехода зима/лето - это режим работы подземных хранилищ. Так, добавил "Газпром", 1-2 октября европейские хранилища в первый раз в сезоне 2025/26 года перешли в состояние "нетто-отбор", когда суммарный уровень отбора из ПХГ превышал объем закачки.
"Проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться. В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей", - указали в "Газпроме".
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время общего собрания акционеров ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 28 июня 2019 - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
В Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа, заявил Миллер
2 сентября, 13:58
 
ГазЕВРОПАГазпромМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала