В Европе усугубляется проблема с подготовкой к зиме, заявили в "Газпроме"

2025-10-06T19:39+0300

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены только на 82,7%, доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей, проблема с подготовкой Европы к зиме усугубляется и при сильных морозах нехватка газа в ПХГ может поставить газоснабжение под угрозу, заявил "Газпром". "ПХГ Европы заполнены только на 82,7%, и доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Отмечается, что на газовых рынках индикатор перехода зима/лето - это режим работы подземных хранилищ. Так, добавил "Газпром", 1-2 октября европейские хранилища в первый раз в сезоне 2025/26 года перешли в состояние "нетто-отбор", когда суммарный уровень отбора из ПХГ превышал объем закачки. "Проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться. В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей", - указали в "Газпроме".

