"Выступили против": Меркель сделала резкое заявление про виновников СВО

Польша и страны Прибалтики в 2021 году препятствовали попыткам разрешения украинского конфликта и поиску конструктивного диалога с Россией, что в итоге косвенно | 06.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Польша и страны Прибалтики в 2021 году препятствовали попыткам разрешения украинского конфликта и поиску конструктивного диалога с Россией, что в итоге косвенно поспособствовало началу военных действий, как выразила своё мнение бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в интервью для венгерского издания Partizán. "Эта (Попытка урегулирования. — Прим. Ред.) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (Инициативы. — Прим. Ред.)", — отметила она. Меркель уточнила, что в том же году предложила новый формат переговоров между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным, но страны Балтии и Польша оказались против из-за опасений, что ЕС не сможет выработать единую политику по отношению к России. "В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась (СВО — Прим. Ред.)", — подытожила бывшая лидер Германии. На прошлой неделе, профессор экономики из Колумбийского университета США Джеффри Сакс напомнил о влиянии США и Европы на события в Украине в 2014 году, а также сослался на слова Ангелы Меркель, которая признала, что одной из целей Минских соглашений было "выиграть время для улучшения состояния Украины". В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения давали шанс на урегулирование конфликта в Украине, так как они содержали четкую последовательность действий. Однако, как показала практика, Запад и Украина не планировали их придерживаться.

