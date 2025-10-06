Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выступили против": Меркель сделала резкое заявление про виновников СВО - 06.10.2025
"Выступили против": Меркель сделала резкое заявление про виновников СВО
"Выступили против": Меркель сделала резкое заявление про виновников СВО - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Выступили против": Меркель сделала резкое заявление про виновников СВО
Польша и страны Прибалтики в 2021 году препятствовали попыткам разрешения украинского конфликта и поиску конструктивного диалога с Россией, что в итоге косвенно | 06.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Польша и страны Прибалтики в 2021 году препятствовали попыткам разрешения украинского конфликта и поиску конструктивного диалога с Россией, что в итоге косвенно поспособствовало началу военных действий, как выразила своё мнение бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в интервью для венгерского издания Partizán. "Эта (Попытка урегулирования. — Прим. Ред.) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (Инициативы. — Прим. Ред.)", — отметила она. Меркель уточнила, что в том же году предложила новый формат переговоров между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным, но страны Балтии и Польша оказались против из-за опасений, что ЕС не сможет выработать единую политику по отношению к России. "В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась (СВО — Прим. Ред.)", — подытожила бывшая лидер Германии. На прошлой неделе, профессор экономики из Колумбийского университета США Джеффри Сакс напомнил о влиянии США и Европы на события в Украине в 2014 году, а также сослался на слова Ангелы Меркель, которая признала, что одной из целей Минских соглашений было "выиграть время для улучшения состояния Украины". В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения давали шанс на урегулирование конфликта в Украине, так как они содержали четкую последовательность действий. Однако, как показала практика, Запад и Украина не планировали их придерживаться.
"Выступили против": Меркель сделала резкое заявление про виновников СВО

Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО

МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Польша и страны Прибалтики в 2021 году препятствовали попыткам разрешения украинского конфликта и поиску конструктивного диалога с Россией, что в итоге косвенно поспособствовало началу военных действий, как выразила своё мнение бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в интервью для венгерского издания Partizán.
"Эта (Попытка урегулирования. — Прим. Ред.) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (Инициативы. — Прим. Ред.)", — отметила она.
Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Столтенберг рассказал, как Меркель ответила смехом на требование Трампа
Вчера, 17:44
Меркель уточнила, что в том же году предложила новый формат переговоров между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным, но страны Балтии и Польша оказались против из-за опасений, что ЕС не сможет выработать единую политику по отношению к России.
"В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась (СВО — Прим. Ред.)", — подытожила бывшая лидер Германии.
На прошлой неделе, профессор экономики из Колумбийского университета США Джеффри Сакс напомнил о влиянии США и Европы на события в Украине в 2014 году, а также сослался на слова Ангелы Меркель, которая признала, что одной из целей Минских соглашений было "выиграть время для улучшения состояния Украины".
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения давали шанс на урегулирование конфликта в Украине, так как они содержали четкую последовательность действий. Однако, как показала практика, Запад и Украина не планировали их придерживаться.
Nord Stream Северный поток 1 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Мерц назвал ошибкой решение Меркель строить "Северный поток — 2"
5 июня, 22:26
 
