https://1prime.ru/20251006/germaniya-863193108.html
"Выступили против": Меркель сделала резкое заявление про виновников СВО
"Выступили против": Меркель сделала резкое заявление про виновников СВО - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Выступили против": Меркель сделала резкое заявление про виновников СВО
Польша и страны Прибалтики в 2021 году препятствовали попыткам разрешения украинского конфликта и поиску конструктивного диалога с Россией, что в итоге косвенно | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T07:09+0300
2025-10-06T07:09+0300
2025-10-06T07:09+0300
мировая экономика
общество
польша
украина
германия
ангела меркель
владимир путин
джеффри сакс
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83200/17/832001739_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_89be56fa5c3c68dc6b10a983310fa942.jpg
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Польша и страны Прибалтики в 2021 году препятствовали попыткам разрешения украинского конфликта и поиску конструктивного диалога с Россией, что в итоге косвенно поспособствовало началу военных действий, как выразила своё мнение бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в интервью для венгерского издания Partizán. "Эта (Попытка урегулирования. — Прим. Ред.) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (Инициативы. — Прим. Ред.)", — отметила она. Меркель уточнила, что в том же году предложила новый формат переговоров между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным, но страны Балтии и Польша оказались против из-за опасений, что ЕС не сможет выработать единую политику по отношению к России. "В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась (СВО — Прим. Ред.)", — подытожила бывшая лидер Германии. На прошлой неделе, профессор экономики из Колумбийского университета США Джеффри Сакс напомнил о влиянии США и Европы на события в Украине в 2014 году, а также сослался на слова Ангелы Меркель, которая признала, что одной из целей Минских соглашений было "выиграть время для улучшения состояния Украины". В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения давали шанс на урегулирование конфликта в Украине, так как они содержали четкую последовательность действий. Однако, как показала практика, Запад и Украина не планировали их придерживаться.
https://1prime.ru/20251005/merkel-863181323.html
https://1prime.ru/20250605/mistake-858243409.html
польша
украина
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83200/17/832001739_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_f7775fb2639702ad45804fb0db0722ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , польша, украина, германия, ангела меркель, владимир путин, джеффри сакс, ес
Мировая экономика, Общество , ПОЛЬША, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Ангела Меркель, Владимир Путин, Джеффри Сакс, ЕС
"Выступили против": Меркель сделала резкое заявление про виновников СВО
Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО