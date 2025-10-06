https://1prime.ru/20251006/germaniya-863207574.html

Большинство немецких автопроизводителей планируют сокращать рабочие места

экономика

бизнес

промышленность

германия

сша

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Более 60% немецких автомобильных предприятий намерены сокращать число рабочих мест в Германии на фоне тяжелой экономической ситуации, свидетельствует опрос, проведенный объединением автомобильной промышленности ФРГ (VDA) среди представителей отрасли. "Шестьдесят один процент опрошенных компаний сообщили, что в настоящее время сокращают число рабочих мест в Германии (в мае этот показатель составлял 57%). На данный момент это самый высокий показатель в рамках опроса VDA. Только 9% из них сейчас создают рабочие места в Германии", - говорится в исследовании. Согласно опросу, практически половина компаний (49%) оценивают свое положение как "плохое" или "очень плохое", в мае этот показатель составлял 42%. Лишь 11% компаний считают свое положение "хорошим" или "очень хорошим" (в мае - 19%). Улучшения своего положения по сравнению с прошлым годом ожидают 20%, ухудшения - 21%, 59% считают, что ситуация останется примерно такой же. Кроме того, 80% опрошенных компаний хотят отложить, перенести или вообще отказаться от запланированных инвестиций в Германии. Перенести свою инвестиции заграницу хотят 28% предприятий, еще 17% намерены сократить инвестиции. Только 2% компаний собираются увеличить свои инвестиции в Германии на фоне текущей ситуации. Решающую роль для большинства компаний (64%) здесь играет низкий объем немецкого и европейского автомобильного рынка. Около 65% компаний также сообщили, что на них оказывают влияние пошлины США. Опрос проводился VDA с 1 по 22 сентября. В нем приняли участие 158 компаний-представителей автопрома ФРГ. Исследование VDA проводится регулярно с 2020 года. Данные о погрешности не приводятся.

германия

сша

