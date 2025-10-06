Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России - 06.10.2025
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России - 06.10.2025, ПРАЙМ
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России
России удалось добиться успехов в экономике, пока в Германии наблюдается серьезное снижение, заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T23:13+0300
2025-10-06T23:13+0300
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. России удалось добиться успехов в экономике, пока в Германии наблюдается серьезное снижение, заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue Works."Российская экономика растет, а экономика Германии в упадке. Вот в чем разница. И Путин это знает", — отметил он.По словам журналиста, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для развития. При этом Москве удалось успешно переориентировалась с европейского на азиатский рынок."Это означает, что российская экономика получает прибыль", — резюмировал он.Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 18 пакетов санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с этим. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России.
мировая экономика, россия, москва, германия, ес, запад
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, ЕС, ЗАПАД
23:13 06.10.2025
 
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России

Бааб: немецкая экономика приходит в упадок, пока Россия добивается успехов

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. России удалось добиться успехов в экономике, пока в Германии наблюдается серьезное снижение, заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue Works.
"Российская экономика растет, а экономика Германии в упадке. Вот в чем разница. И Путин это знает", — отметил он.
По словам журналиста, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для развития. При этом Москве удалось успешно переориентировалась с европейского на азиатский рынок.
"Это означает, что российская экономика получает прибыль", — резюмировал он.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 18 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с этим. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Определит исход". В США сделали заявление о России после ударов по Украине
