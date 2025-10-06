https://1prime.ru/20251006/germaniya-863227249.html

"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. России удалось добиться успехов в экономике, пока в Германии наблюдается серьезное снижение, заявил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue Works."Российская экономика растет, а экономика Германии в упадке. Вот в чем разница. И Путин это знает", — отметил он.По словам журналиста, Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для развития. При этом Москве удалось успешно переориентировалась с европейского на азиатский рынок."Это означает, что российская экономика получает прибыль", — резюмировал он.Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 18 пакетов санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с этим. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России.

