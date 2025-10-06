Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о бесплатном питании педагогов - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251006/gosduma-863190297.html
В Госдуму внесут проект о бесплатном питании педагогов
В Госдуму внесут проект о бесплатном питании педагогов - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о бесплатном питании педагогов
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить за педагогическими работниками право на бесплатное... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T00:19+0300
2025-10-06T00:19+0300
общество
экономика
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863190297.jpg?1759699144
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить за педагогическими работниками право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду"), а также первый замруководителя думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев. "Принятие законопроекта позволит официально обеспечить педагогических работников правом на получение бесплатного горячего питания не менее одного раза в день", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Организация питания педагогов проектом возлагается на образовательные учреждения, а для регионов предусматривается возможность получения федеральных субсидий на софинансирование. Также инициативой предлагается финансировать расходы за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников, предусмотренных законодательством. В сопроводительных документах отмечается, что в настоящее время действующее законодательство содержит нормы об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий, однако права педагогических работников на бесплатное горячее питание в федеральном законодательстве не закреплены. "Учителя - это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них - не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах", - сказал Гусев РИА Новости.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес
Общество , Экономика, Бизнес
00:19 06.10.2025
 
В Госдуму внесут проект о бесплатном питании педагогов

В ГД внесут проект о праве педагогов на бесплатное горячее питание

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить за педагогическими работниками право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду"), а также первый замруководителя думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев.
"Принятие законопроекта позволит официально обеспечить педагогических работников правом на получение бесплатного горячего питания не менее одного раза в день", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Организация питания педагогов проектом возлагается на образовательные учреждения, а для регионов предусматривается возможность получения федеральных субсидий на софинансирование.
Также инициативой предлагается финансировать расходы за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников, предусмотренных законодательством.
В сопроводительных документах отмечается, что в настоящее время действующее законодательство содержит нормы об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий, однако права педагогических работников на бесплатное горячее питание в федеральном законодательстве не закреплены.
"Учителя - это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них - не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах", - сказал Гусев РИА Новости.
 
ЭкономикаОбществоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала