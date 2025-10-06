https://1prime.ru/20251006/gosduma-863190297.html

В Госдуму внесут проект о бесплатном питании педагогов

В Госдуму внесут проект о бесплатном питании педагогов

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить за педагогическими работниками право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ), первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду"), а также первый замруководителя думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев. "Принятие законопроекта позволит официально обеспечить педагогических работников правом на получение бесплатного горячего питания не менее одного раза в день", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Организация питания педагогов проектом возлагается на образовательные учреждения, а для регионов предусматривается возможность получения федеральных субсидий на софинансирование. Также инициативой предлагается финансировать расходы за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и иных источников, предусмотренных законодательством. В сопроводительных документах отмечается, что в настоящее время действующее законодательство содержит нормы об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся отдельных категорий, однако права педагогических работников на бесплатное горячее питание в федеральном законодательстве не закреплены. "Учителя - это те, кто формирует будущее страны. Бесплатное горячее питание для них - не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах", - сказал Гусев РИА Новости.

