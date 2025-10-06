https://1prime.ru/20251006/gosduma-863190881.html
В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем
В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T02:01+0300
2025-10-06T02:01+0300
2025-10-06T02:01+0300
бизнес
россия
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863190881.jpg?1759705277
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что сегодня на российских маркетплейсах продаются сладкие кондитерские изделия с начинками, содержащие ликер, коньяк и иной алкоголь. При этом карточка шоколадных конфет с ликером на сайтах разных маркетплейсов в разделе "все характеристики" может иметь как упоминание о содержании алкоголя в товаре и пометку "18+", так и лишь указание вида начинки - без каких-либо пометок об ограничении по возрасту.
"Прошу вас разъяснить позицию ведомства по данному вопросу и при необходимости принять соответствующие меры, которые позволят защитить здоровье несовершеннолетних граждан РФ", - сказано в обращении.
По мнению парламентария, подобная ситуация создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет детьми, что представляет потенциальную угрозу для их здоровья.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Леонов, столь легкая доступность алкогольных конфет способна стимулировать молодежь и подростков злоупотреблять алкоголем уже во взрослом возрасте.
"Зачем нормализовать потребление алкоголя с юного возраста? Поэтому обратился в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой с просьбой разъяснить позицию ведомства по данному вопросу. На мой взгляд, продажа алкогольных конфет должна быть ограничена для несовершеннолетних, а карточки товара должны иметь обязательное указание "18+", причем на видном месте, а не скрыто в характеристиках", - заключил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
В Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем
Депутат Леонов попросил Попову усилить контроль за продажей конфет с алкоголем
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя через маркетплейсы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что сегодня на российских маркетплейсах продаются сладкие кондитерские изделия с начинками, содержащие ликер, коньяк и иной алкоголь. При этом карточка шоколадных конфет с ликером на сайтах разных маркетплейсов в разделе "все характеристики" может иметь как упоминание о содержании алкоголя в товаре и пометку "18+", так и лишь указание вида начинки - без каких-либо пометок об ограничении по возрасту.
"Прошу вас разъяснить позицию ведомства по данному вопросу и при необходимости принять соответствующие меры, которые позволят защитить здоровье несовершеннолетних граждан РФ", - сказано в обращении.
По мнению парламентария, подобная ситуация создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет детьми, что представляет потенциальную угрозу для их здоровья.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Леонов, столь легкая доступность алкогольных конфет способна стимулировать молодежь и подростков злоупотреблять алкоголем уже во взрослом возрасте.
"Зачем нормализовать потребление алкоголя с юного возраста? Поэтому обратился в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой с просьбой разъяснить позицию ведомства по данному вопросу. На мой взгляд, продажа алкогольных конфет должна быть ограничена для несовершеннолетних, а карточки товара должны иметь обязательное указание "18+", причем на видном месте, а не скрыто в характеристиках", - заключил он.