Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/grushko-863202820.html
МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе
МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе - 06.10.2025, ПРАЙМ
МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе
Реакция Москвы на возможную конфискацию активов в Европе будет жесткой, предварительная работа уже проведена, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T12:33+0300
2025-10-06T12:33+0300
бизнес
россия
москва
европа
александр грушко
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9717adda74f2466f10bffcfea6b31cd9.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Реакция Москвы на возможную конфискацию активов в Европе будет жесткой, предварительная работа уже проведена, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Ответные меры будут приняты, предварительная работа была проведена. Наша реакция будет жесткой", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20251005/ekonomika-863183402.html
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4a6e0eacb7257e4c0867a160b55898b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, европа, александр грушко, мид рф
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, Александр Грушко, МИД РФ
12:33 06.10.2025
 
МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе

Грушко: реакция России на конфискацию активов в Европе будет жесткой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Реакция Москвы на возможную конфискацию активов в Европе будет жесткой, предварительная работа уже проведена, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ответные меры будут приняты, предварительная работа была проведена. Наша реакция будет жесткой", - сказал он журналистам.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России
Вчера, 18:58
 
БизнесРОССИЯМОСКВАЕВРОПААлександр ГрушкоМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала