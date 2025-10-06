https://1prime.ru/20251006/grushko-863202820.html
МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе
МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе - 06.10.2025, ПРАЙМ
МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе
Реакция Москвы на возможную конфискацию активов в Европе будет жесткой, предварительная работа уже проведена, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T12:33+0300
2025-10-06T12:33+0300
2025-10-06T12:33+0300
бизнес
россия
москва
европа
александр грушко
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9717adda74f2466f10bffcfea6b31cd9.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Реакция Москвы на возможную конфискацию активов в Европе будет жесткой, предварительная работа уже проведена, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Ответные меры будут приняты, предварительная работа была проведена. Наша реакция будет жесткой", - сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20251005/ekonomika-863183402.html
москва
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4a6e0eacb7257e4c0867a160b55898b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, европа, александр грушко, мид рф
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, Александр Грушко, МИД РФ
МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе
Грушко: реакция России на конфискацию активов в Европе будет жесткой