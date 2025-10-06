https://1prime.ru/20251006/grushko-863202820.html

МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе

МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе - 06.10.2025, ПРАЙМ

МИД пообещал жесткую реакцию на конфискацию российских активов в Европе

Реакция Москвы на возможную конфискацию активов в Европе будет жесткой, предварительная работа уже проведена, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 06.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Реакция Москвы на возможную конфискацию активов в Европе будет жесткой, предварительная работа уже проведена, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Ответные меры будут приняты, предварительная работа была проведена. Наша реакция будет жесткой", - сказал он журналистам.

