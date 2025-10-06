https://1prime.ru/20251006/iena-863194432.html

Иена дешевеет к доллару

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару в понедельник утром заметно опускается после проведения выборов главы правящей в Японии Либерально-демократической партии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.26 мск курс доллара к иене поднимается до 150,35 иены с уровня прошлого закрытия 147,45 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,1718 доллара с 1,1743 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,42%, до 98,13 пункта. Мировые рынки оценивают политические новости. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту. "Распродажа иены носит всеобъемлющий характер... Валютные трейдеры будут внимательны, потому что правительство Японии может прибегнуть к словесным интервенциям, чтобы замедлить ее падение", - цитирует агентство Блумберг аналитика MLive Марка Крэнфилда (Mark Cranfield).

