Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся на 4,72%

ТОКИО, 6 окт - ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже поднялся уже на 4,72% с начала дня в связи с избранием в субботу на пост правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, свидетельствуют данные торгов. Если в первой половине дня индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на 4,46% до 47808,97, то с началом торгов послеполуденной сессии продолжил рост до 47927,82 пунктов, что уже на 4,72% или 2158,32 пункта выше показателей торгов при закрытии в пятницу. Санаэ Такаити в субботу была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту. Она отличается крайне консервативными правыми взглядами, входила в команду покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который назввал ее "звездой консерваторов". Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандидата и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных партий. В случае избрания Такаити станет первой женщиной на посту премьер-министра за всю историю Японии.

