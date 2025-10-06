Индекс CAC 40 снизился после отставки премьера Франции

https://1prime.ru/20251006/indeks-863198248.html
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Французский индекс CAC 40 в ходе торгов понедельника снижается на 1,8% после новостей об отставке премьер-министра Франции, свидетельствуют данные бирж.По состоянию на 10.53 мск французский CAC 40 опускался на 1,79%, до 7 936,87 пункта.При этом британский индекс FTSE 100 на 10.53 мск опускался на 0,21%, до 9 471,45 пункта, немецкий DAX - на 0,26%, до 24 323,91 пункта.В понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону и тот его принял.
