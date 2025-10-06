https://1prime.ru/20251006/indeksy-863194046.html

Фондовые индексы Австралии и Гонконга снижаются

Фондовые индексы Австралии и Гонконга снижаются - 06.10.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Австралии и Гонконга снижаются

Фондовые индексы Австралии и Гонконга снижаются

Основные фондовые индексы Австралии и Гонконга с началом недели снижаются, при этом японский - подскакивает почти на 5%, достигнув нового рекордного значения...

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Австралии и Гонконга с началом недели снижаются, при этом японский - подскакивает почти на 5%, достигнув нового рекордного значения после назначения главы правящей в стране партии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.56 мск гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,68%, до 26 957 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,12%, до 8 976,5 пункта. При этом японский Nikkei 225 подскакивает на 4,72%, до 47 931,5 пункта, а в ходе торгов он достиг нового рекордного показателя в 48 004 пунктов. Пост премьер-министра впервые за историю Японии займет женщина - победительница на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити. "Индекс Nikkei 225 стремился к отметке в 48 000 пунктов к концу этого года, но он уже достиг ее благодаря тому, что Такаити стала лидером ЛДП", - сказал агентству Рейтер главный стратег Asset Manangement One в Токио Хитоси Асаока (Hitoshi Asaoka). В понедельник торги в Китае и Южной Корее снова не проводятся в связи с выходными днями. По итогам последних торгов, вторника, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3 882,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2 519,42 пункта. В четверг южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 2,7%, до 3 549,21 пункта.

