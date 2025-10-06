Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США в основном поднимаются на росте техсектора - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251006/indeksy-863215913.html
Фондовые индексы США в основном поднимаются на росте техсектора
Фондовые индексы США в основном поднимаются на росте техсектора - 06.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном поднимаются на росте техсектора
Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно поднимаются на росте техсектора, связанном с удорожанием акций Advanced Micro Devices (AMD) после... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T17:37+0300
2025-10-06T17:37+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
openai
dow jones
amd
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_dd876ecbd9a9866e16ae5ffa18fcb60b.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно поднимаются на росте техсектора, связанном с удорожанием акций Advanced Micro Devices (AMD) после сделки с OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,58% - до 46 487,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - рос на 0,45%, до 22 882,25 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - поднимался на 0,19%, до 6 728,41 пункта. До открытия торгов AMD⁠ и OpenAI сообщили в совместном релизе о сотрудничестве, которое предполагает предоставление разработчику вычислительных мощностей на 6 гигаватт, а также возможность покупки примерно 10% в AMD. В ходе торгов бумаги AMD дорожают на 27,1%. Акции Tesla растут в цене на 3,1% после того, как компания объявила о событии во вторник, 7 октября, не предоставив подробностей. Рынки полагают, что компания может анонсировать новый продукт. Лидер снижения в индексе Dow Jones - телекоммуникационный оператор Verizon, чьи акции дешевеют в ходе торгов на 3,3%. Ранее в понедельник компания объявила, что новым главой компании станет бывший гендиректор PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman). В воскресенье стоимость биткоина впервые превысила отметку в 125 тысяч долларов за монету. На этом фоне акции криптобиржи Coinbase Global дорожают на 2,1%, Riot Platforms – на 8,4%.
https://1prime.ru/20251003/benzin-863131878.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_eb999154e7531f6f4d34ea66e97f7140.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, openai, dow jones, amd, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, OpenAI, Dow Jones, AMD, Nasdaq Composite
17:37 06.10.2025
 
Фондовые индексы США в основном поднимаются на росте техсектора

Фондовые индексы США в основном растут на фоне сделки AMD и OpenAI

© Unsplash/KanchanaraКотировки
Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно поднимаются на росте техсектора, связанном с удорожанием акций Advanced Micro Devices (AMD) после сделки с OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,58% - до 46 487,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - рос на 0,45%, до 22 882,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - поднимался на 0,19%, до 6 728,41 пункта.
До открытия торгов AMD⁠ и OpenAI сообщили в совместном релизе о сотрудничестве, которое предполагает предоставление разработчику вычислительных мощностей на 6 гигаватт, а также возможность покупки примерно 10% в AMD. В ходе торгов бумаги AMD дорожают на 27,1%.
Акции Tesla растут в цене на 3,1% после того, как компания объявила о событии во вторник, 7 октября, не предоставив подробностей. Рынки полагают, что компания может анонсировать новый продукт.
Лидер снижения в индексе Dow Jones - телекоммуникационный оператор Verizon, чьи акции дешевеют в ходе торгов на 3,3%. Ранее в понедельник компания объявила, что новым главой компании станет бывший гендиректор PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman).
В воскресенье стоимость биткоина впервые превысила отметку в 125 тысяч долларов за монету. На этом фоне акции криптобиржи Coinbase Global дорожают на 2,1%, Riot Platforms – на 8,4%.
График Японские свечи на мониторе компьютера трейдера - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
На Петербургской бирже снизился объем торгов бензином
3 октября, 21:17
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАOpenAIDow JonesAMDNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала