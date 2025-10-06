https://1prime.ru/20251006/indeksy-863215913.html

Фондовые индексы США в основном поднимаются на росте техсектора

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно поднимаются на росте техсектора, связанном с удорожанием акций Advanced Micro Devices (AMD) после сделки с OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,58% - до 46 487,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - рос на 0,45%, до 22 882,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - поднимался на 0,19%, до 6 728,41 пункта. До открытия торгов AMD⁠ и OpenAI сообщили в совместном релизе о сотрудничестве, которое предполагает предоставление разработчику вычислительных мощностей на 6 гигаватт, а также возможность покупки примерно 10% в AMD. В ходе торгов бумаги AMD дорожают на 27,1%. Акции Tesla растут в цене на 3,1% после того, как компания объявила о событии во вторник, 7 октября, не предоставив подробностей. Рынки полагают, что компания может анонсировать новый продукт. Лидер снижения в индексе Dow Jones - телекоммуникационный оператор Verizon, чьи акции дешевеют в ходе торгов на 3,3%. Ранее в понедельник компания объявила, что новым главой компании станет бывший гендиректор PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman). В воскресенье стоимость биткоина впервые превысила отметку в 125 тысяч долларов за монету. На этом фоне акции криптобиржи Coinbase Global дорожают на 2,1%, Riot Platforms – на 8,4%.

