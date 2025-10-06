Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин оценил влияние повышения НДС на инфляцию - 06.10.2025
Минфин оценил влияние повышения НДС на инфляцию
2025-10-06T13:01+0300
2025-10-06T13:16+0300
экономика
минфин
антон силуанов
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минфин России оценивает влияние повышения НДС на инфляцию порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат, и социальных выплат, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Минфин России предложил с 2026 года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные."НДС может повлиять на финансовый результат компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат, и социальных выплат населению", - сказал он, выступая в Совете Федерации, где рассматривался проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов."Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем в размере 2,3 триллиона рублей", - отметил Силуанов.
минфин, антон силуанов
Экономика, Минфин, Антон Силуанов
13:01 06.10.2025 (обновлено: 13:16 06.10.2025)
 
Минфин оценил влияние повышения НДС на инфляцию

Минфин оценивает влияние повышения НДС на инфляцию около одного процента

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Минфин России оценивает влияние повышения НДС на инфляцию порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат, и социальных выплат, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин России предложил с 2026 года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
"НДС может повлиять на финансовый результат компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат, и социальных выплат населению", - сказал он, выступая в Совете Федерации, где рассматривался проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
"Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем в размере 2,3 триллиона рублей", - отметил Силуанов.
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
ЦБ оценил роль НДС в повышении инфляции
3 октября, 19:08
 
Экономика Минфин Антон Силуанов
 
 
