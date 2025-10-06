https://1prime.ru/20251006/intervyu-863115256.html

Светлана Виноградова: не так страшен новый утильсбор, как его малюют

Светлана Виноградова: не так страшен новый утильсбор, как его малюют

Светлана Виноградова: не так страшен новый утильсбор, как его малюют

Новый механизм утильсбора на автомобили остается одной из самых обсуждаемых тем осени - если решение будет принято правительством, то он заработает с 1 ноября...

2025-10-06

2025-10-06T10:00+0300

2025-10-06T10:00+0300

интервью

утильсбор

бизнес

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Новый механизм утильсбора на автомобили остается одной из самых обсуждаемых тем осени - если решение будет принято правительством, то он заработает с 1 ноября. Как эти изменения отразится на ценах на самые популярные легковушки, что в первую очередь влияет на стоимость машины, какие китайские автомобильные бренды останутся в России и думают о локализации производства и сколько новых автомобилей россияне купят в этом году, в интервью агентству "Прайм" рассказала генеральный директор одного из крупнейших в России автодилеров, компании "Рольф" Светлана Виноградова. Беседовал Евгений Сидоров.- Что изменит новый механизм утилизационного сбора?- Поверьте, масштаб информационного шума вокруг изменения ставки утильсбора явно не соответствует его реальному влиянию на рынок. Если обратиться к цифрам и вообще посмотреть на автомобильный бизнес изнутри, то какие факторы больше всего влияют на изменение спроса, на изменение цены автомобиля? Утильсбор точно не будет возглавлять эту турнирную таблицу.Сегодня 32% рынка легковых автомобилей нашей страны – это российские бренды, которых изменения утильсбора совершенно не коснутся.Китайские автомобили – это 60% рынка. Из топ-10 китайских брендов локализации производства пока нет только у одного – Geely. Уверены, что производитель будет искать возможности для локализации.Оставшиеся 8% рынка – это параллельный импорт ушедших брендов. Их сегодня ввозят добросовестные дилеры на коммерческой основе. Для этих игроков рынка утильсбор изменится несущественно.Чувствительными будут изменения для тех, кто оформлял автомобили на физлиц. Чаще всего это делалось в коммерческих целях, что создавало недобросовестную конкуренцию.Льготные ставки утильсбора сохраняются для машин, которые ввозятся физическими лицами для личного пользования в случае, если это автомобили с двигателем внутреннего сгорания мощностью до 160 лошадиных сил и объёмом не более 3 литров.- Так на какие категории автомобилей изменения повлияют наиболее заметно?- Изменения в большей степени повлияют на электрические машины, доля которых всего 0,9-1%, и гибридные - 4%. Этот сегмент получит наиболее заметный стоп-фактор. Повышение цен будет ощутимым: например, стоимость Zeekr 001 увеличится более чем на 1,5 миллиона рублей.Если честно смотреть на цифры и сопоставить их с тем шумом, который возник в СМИ, становится очевидно: масштаб сильно преувеличен.Больше всего переживают те, кто зарабатывал на ввозе автомобилей в страну через физлиц. Для официальных дилеров изменения незначительные: на большинство автомобилей в нашем портфеле формула утильсбора не меняется.Мы провели анализ, чтобы, понять, какой процент автомобилей может прибавить в цене более 5%. В автопарке нашей компании такие машины составляют 13,8%. Преимущественно речь идет о премиум-брендах.А вот для тех, кто пользовался лазейкой в законе и оформлял машины на физлица, не уплачивая в полном объеме коммерческий утильсбор, ситуация действительно меняется. Но давайте называть вещи своими именами: это была "серая" схема. Без гарантий для клиента, без прозрачности по растаможке, без защиты законом.- А чем это грозит?- Мы часто сталкивались с ситуациями, когда наши люди приходили с проблемами: оказывалось, что их машина ввезена неофициально, сборы уплачены не полностью, документы оформлены с нарушениями. Формально автомобиль куплен по рыночной цене, но фактически - без защиты. В таких случаях мы старались помочь, хотя изначально это была зона ответственности тех самых "серых" игроков.На этом фоне официальные дилеры всегда обеспечивали гарантию и прозрачные условия сделки. Поэтому закрытие "серого" канала мы считаем шагом в правильном направлении. Массовый клиент от этого не пострадает, а рынок станет честнее и цивилизованнее.Так что, если говорить по существу, "чёрт не так страшен, как его малюют".- Возможно ли подорожание вслед за рынком даже тех машин, которых изменения не коснутся?- Если говорить о влиянии на стоимость автомобиля, то гораздо сильнее, чем утильсбор, работают совсем другие факторы. В этом году наш рынок переживает очень интересный опыт: доступность машин превышает фактический спрос в несколько раз.Объем машин, который по факту будет продан в этом году - порядка 1,25 миллиона автомобилей. По результатам девяти месяцев уже реализовано около 900 тысяч машин. Соответственно, до конца года мы оцениваем продажи ещё примерно в 350 тысяч: порядка 150 тысяч в октябре, 120 тысяч в ноябре и около 80 тысяч в декабре.Для сравнения: планы китайских производителей на начало года предполагали около 1,6 миллиона машин. Если прибавить к этому переходящий складской остаток в 700 тысяч автомобилей, то общее предложение оказалось на уровне 2,3 миллиона.Такой дисбаланс приводит к тому, что многие автомобили продаются ниже прайс-листа. Если сравнить топ-10 моделей, которые люди приобретали летом прошлого года, и топ-10 нынешнего сезона, итоговая цена сделок сегодня в среднем ниже. Это прямое проявление рыночной экономики: при избытке предложения начинается ценовой демпинг, и потребитель выигрывает.Поэтому утильсбор повысится, но правила диктует рынок. Ключевую роль продолжает играть и ставка по кредитам: порядка 60% новых автомобилей приобретается в кредит. Даже резкий рост ключевой ставки не снизил эту долю - во многом благодаря субсидированию со стороны китайских и российских производителей.Сейчас ставка начинает снижаться, что также позитивно скажется на доступности автомобилей.- Наблюдается ли на фоне новостей об изменении утилизационного сбора всплеск спроса на иномарки?- Да, мы фиксируем заметный рост. Трафик вырос на 45%, а число заключенных контрактов - на 36%.- Трафик – это посещение дилерских центров?- Не только. Для нас трафик - это совокупность обращений. Если говорить о реальных продажах, мы фиксируем увеличение контрактования на 36%, а в сегменте параллельного импорта - на 55%. Причина очевидна: тема утильсбора широко обсуждается.- Ожидаете ли значительных изменений в работе дилеров и в доходности после изменений утильсбора?- Структура доходности в нашей компании устроена так, что около 60% мы зарабатываем на сервисе. Продажи новых автомобилей занимают совсем небольшую долю. И ключевой фактор здесь вовсе не утильсбор.Когда машин в стране вдвое больше, чем реальный спрос, они продаются фактически "в ноль" или даже в минус - даже с учетом нашей маржи. Да, сейчас ситуация чуть лучше, доходность действительно растет, но напрямую связывать это с изменением утильсбора некорректно.- Разгрузились ли запасы прошлогодних машин на складах?- Сейчас на складах находится порядка 280-300 тысяч машин - этого объема хватит примерно на 2,2-2,5 месяца, практически до конца года. Динамика заметно улучшилась за последние месяцы. Сегодня дилеры и импортеры гораздо ответственнее подходят к формированию складских запасов, понимая прямую зависимость между их балансом и доходностью бизнеса.Мы рассчитываем, что сценария с повторным "перестоком" удастся избежать: накопленный опыт уже позволил скорректировать стратегию управления стоками.- Вы упомянули, что доля электрокаров и гидридов от всего рынка мала. Что будет происходить с этим рынком в дальнейшем?- За последние три года мы наблюдали появление множества новых брендов, и часть из них уже покинула рынок.Те бренды, у которых есть локализация производства в России, будут работать здесь долго, например, Evolute, учитывая его локальную сборку в Липецке. А вот компании без локализации, по моему мнению, скорее всего рынок покинут.А люди, уже привыкшие к электромобилям и гибридам, от них не откажутся. Этот сегмент сохранится, хотя очевидно, что сегодня инфраструктура для таких машин в основном сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах развивается куда медленнее.- Что может сподвигнуть их к локализации?- Речь идет не просто о брендах, а о крупных холдингах с целыми семействами марок. Chery, включая все суббренды, уже имеют локализованное производство в России в той или иной форме. Haval локализован в Туле.Changan ведет переговоры о локализации - по нашей информации, в продвинутой стадии; исходя из этой траектории, в сентябре мы открыли два дилерских центра Changan в Москве. Среди компаний, которые прорабатывают такую возможность наиболее активно, стоит выделить и Geely.Таким образом, четыре крупных холдинга - Chery, Haval, Geely и Changan в России точно останутся.- Chery недавно объявила о выходе на IPO и сообщила о сокращении присутствия в России. Как вы считаете, насколько сильным будет это сокращение?- Компания Chery не собирается уходить с российского рынка. Речь идет скорее о смене нейминга: вы, наверное, уже видели в Москве шоурумы, где рядом с логотипом Chery появляется Tenet. Все обязательства с их стороны строго соблюдаются: гарантийные и юридические. Поэтому данная тема просто неактуальна.- Zeekr и Lixiang стали популярны в России за счет того, что являются люксовыми автомобилями по доступной цене. И они как раз и должны больше всего подорожать из-за утильсбора – останется ли у них эта привлекательность?- Вы правы: популярность Zeekr и LiXiang в России во многом объяснялась сочетанием люксового позиционирования и доступной цены. Это позволило брендам быстро привлечь внимание аудитории, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, где концентрация таких автомобилей наиболее заметна. Однако в новых условиях именно они сильнее всего почувствуют на себе повышение утильсбора.При этом, LiXiang, на мой взгляд, сохраняет хорошие перспективы. На днях министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что LiXiang откроет в России официальный бизнес. У моделей LiXiang уже сформировался устойчивый спрос, и официальный импорт придаст клиентам дополнительную уверенность.Ключевое изменение связано с появлением заводской гарантии. Важное преимущество официального формата - формирование склада запчастей на территории России. Это позволит существенно сократить сроки обслуживания и обработки гарантийных обращений, что является критически важным для покупателей.С Zeekr ситуация сложнее. Это, пожалуй, один из главных брендов, на который придется удар. Автомобили подорожают ощутимо, и я ожидаю снижения их доли на рынке. Но нужно учитывать, что у марки есть своя аудитория поклонников: для них выбор определяет не только цена. Даже при росте стоимости на полтора–два миллиона рублей часть клиентов продолжит покупать эти машины.В любом случае, все решит рынок. Если сохранится устойчивый спрос на продукцию, которая вырастет в цене, то она будет поставляться и реализовываться. Это универсальное правило для любого бренда. Если он способен показывать доходность, импортер и дилер могут выстраивать бизнес. В ином случае - вопрос времени, когда такая марка уйдет с рынка.

2025

