Иран возобновил импорт пшеницы из прикаспийских стран - 06.10.2025
Иран возобновил импорт пшеницы из прикаспийских стран
2025-10-06T18:09+0300
2025-10-06T18:22+0300
мировая экономика
иран
каспийское море
ТЕГЕРАН, 6 окт - ПРАЙМ. Иран возобновил импорт пшеницы из стран Прикаспийского региона, который не велся три года, заявил руководитель главного управления по зерновым культурам и коммерческим услугам северной иранской провинции Мазендеран Мохаммад Али Рамезани. "Первая партия (пшеницы - ред.) весом около 5 тысяч тонн (в рамках - ред.) разрешения на импорт 30 тысяч тонн иностранной пшеницы прибыла в порт Амирабад (в Каспийском море - ред.), в ближайшее время начнется ее разгрузка и транспортировка в силосы провинции (Мазендеран - ред.)", - приводит слова Рамезани агентство Tasnim.
мировая экономика, иран, каспийское море
Мировая экономика, ИРАН, Каспийское море
18:09 06.10.2025 (обновлено: 18:22 06.10.2025)
 
Иран возобновил импорт пшеницы из прикаспийских стран

Иран возобновил импорт пшеницы из прикаспийских стран после трехлетнего перерыва

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Колосья созревающей пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 6 окт - ПРАЙМ. Иран возобновил импорт пшеницы из стран Прикаспийского региона, который не велся три года, заявил руководитель главного управления по зерновым культурам и коммерческим услугам северной иранской провинции Мазендеран Мохаммад Али Рамезани.
"Первая партия (пшеницы - ред.) весом около 5 тысяч тонн (в рамках - ред.) разрешения на импорт 30 тысяч тонн иностранной пшеницы прибыла в порт Амирабад (в Каспийском море - ред.), в ближайшее время начнется ее разгрузка и транспортировка в силосы провинции (Мазендеран - ред.)", - приводит слова Рамезани агентство Tasnim.
