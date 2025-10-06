https://1prime.ru/20251006/iran-863216272.html
Иран возобновил импорт пшеницы из прикаспийских стран
ТЕГЕРАН, 6 окт - ПРАЙМ. Иран возобновил импорт пшеницы из стран Прикаспийского региона, который не велся три года, заявил руководитель главного управления по зерновым культурам и коммерческим услугам северной иранской провинции Мазендеран Мохаммад Али Рамезани. "Первая партия (пшеницы - ред.) весом около 5 тысяч тонн (в рамках - ред.) разрешения на импорт 30 тысяч тонн иностранной пшеницы прибыла в порт Амирабад (в Каспийском море - ред.), в ближайшее время начнется ее разгрузка и транспортировка в силосы провинции (Мазендеран - ред.)", - приводит слова Рамезани агентство Tasnim.
