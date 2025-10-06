Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае растут цены на золотые украшения - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251006/kitaj-863192423.html
В Китае растут цены на золотые украшения
В Китае растут цены на золотые украшения - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Китае растут цены на золотые украшения
Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем китайском рынке растут, следуя мировой тенденции рекордного повышения, передает агентство Цайлянь. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T06:01+0300
2025-10-06T06:14+0300
экономика
рынок
мировая экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863192423.jpg?1759720441
ПЕКИН, 6 окт – ПРАЙМ. Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем китайском рынке растут, следуя мировой тенденции рекордного повышения, передает агентство Цайлянь. "Сегодняшнее сравнение цен на золотые ювелирные изделия внутри Китая показывает, что цены на ювелирные изделия из чистого золота внутри страны, объявленные многими китайскими брендами, следуют за тенденцией рекордного роста мировых цен на золото", - пишет агентство. Отмечается, что золото известного китайского бренда "Лаомяо" в понедельник продается по цене 1148 юаней (161,2 доллара) за грамм, а золотые украшения ювелирной компании Chow Sang Sang – по 1141 юань (160,2 доллара) за грамм. Агентство также отмечает повышение спотовых цен на золото в понедельник, показатель достиг 3920 долларов за унцию, рост за день составил 0,86%.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика, китай
Экономика, Рынок, Мировая экономика, КИТАЙ
06:01 06.10.2025 (обновлено: 06:14 06.10.2025)
 
В Китае растут цены на золотые украшения

Цены на золотые ювелирные изделия в Китае растут

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 6 окт – ПРАЙМ. Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем китайском рынке растут, следуя мировой тенденции рекордного повышения, передает агентство Цайлянь.
"Сегодняшнее сравнение цен на золотые ювелирные изделия внутри Китая показывает, что цены на ювелирные изделия из чистого золота внутри страны, объявленные многими китайскими брендами, следуют за тенденцией рекордного роста мировых цен на золото", - пишет агентство.
Отмечается, что золото известного китайского бренда "Лаомяо" в понедельник продается по цене 1148 юаней (161,2 доллара) за грамм, а золотые украшения ювелирной компании Chow Sang Sang – по 1141 юань (160,2 доллара) за грамм.
Агентство также отмечает повышение спотовых цен на золото в понедельник, показатель достиг 3920 долларов за унцию, рост за день составил 0,86%.
 
ЭкономикаРынокМировая экономикаКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала