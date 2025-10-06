https://1prime.ru/20251006/kitaj-863192423.html

В Китае растут цены на золотые украшения

В Китае растут цены на золотые украшения

ПЕКИН, 6 окт – ПРАЙМ. Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем китайском рынке растут, следуя мировой тенденции рекордного повышения, передает агентство Цайлянь. "Сегодняшнее сравнение цен на золотые ювелирные изделия внутри Китая показывает, что цены на ювелирные изделия из чистого золота внутри страны, объявленные многими китайскими брендами, следуют за тенденцией рекордного роста мировых цен на золото", - пишет агентство. Отмечается, что золото известного китайского бренда "Лаомяо" в понедельник продается по цене 1148 юаней (161,2 доллара) за грамм, а золотые украшения ювелирной компании Chow Sang Sang – по 1141 юань (160,2 доллара) за грамм. Агентство также отмечает повышение спотовых цен на золото в понедельник, показатель достиг 3920 долларов за унцию, рост за день составил 0,86%.

