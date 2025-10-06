https://1prime.ru/20251006/kitay-863195674.html

В Китае оценили уровнь пассажиропотока в Праздник середины осени

В Китае оценили уровнь пассажиропотока в Праздник середины осени - 06.10.2025, ПРАЙМ

В Китае оценили уровнь пассажиропотока в Праздник середины осени

Пассажиропоток в Китае в понедельник, когда в стране отмечают один из самых важных традиционных праздников – Праздник середины осени, останется высоким,... | 06.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-06T09:18+0300

2025-10-06T09:18+0300

2025-10-06T09:18+0300

бизнес

туризм

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863195537_0:25:469:288_1920x0_80_0_0_3c14c1827861328a4dff50e10fe4b3cd.jpg

ПЕКИН, 6 окт – ПРАЙМ. Пассажиропоток в Китае в понедельник, когда в стране отмечают один из самых важных традиционных праздников – Праздник середины осени, останется высоким, сообщает Центральное телевидение Китая. Чжунцюцзе, который еще называют праздником Урожая (совпадает со временем уборки урожая) и праздником богини Луны, отмечают 15-го числа восьмого месяца по лунному календарю. В этом году Праздник середины осени совпал с недельными общенациональными каникулами по случаю Дня образования КНР, которые длятся с 1 по 8 октября. "Сегодня шестой день каникул, и во время празднования Праздника середины осени поток туристов, навещающих родственников и путешествующих, повсюду остается высоким", - отмечает телеканал. Ожидается, что 6 октября услугами железных дорог в Китае воспользуются 16,4 миллиона пассажиров. Нагрузка на гражданскую авиацию также остается высокой, в понедельник ожидается 2,38 миллиона авиапассажиров, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Вместе с тем отмечается, что в связи с Праздником середины осени интенсивность движения по автомагистралям снизилась по сравнению с воскресеньем, ожидается, что в понедельник по автомагистралям Китая проедут порядка 60 миллионов автомобилей. При этом власти предупреждают, что на дорогах, ведущих к популярным местам наблюдения за Луной, достопримечательностям и морским курортам, будут временные заторы. Праздник середины осени чаще всего проводят в кругу семьи и друзей, вечером жители Китая собираются на открытом воздухе и любуются прелестью Луны. В этот день в Китае также принято дарить друг другу традиционное кондитерское изделие - юэбины. Юэбин – пряник, имеющий форму круглого диска полной Луны. Их готовят из муки с различными начинками. Считается, что 15-го числа восьмого месяца по лунному календарю Луна на небе самая яркая и круглая в году. Круглый пряник, по форме похожий на Луну, олицетворяет собой все прекрасные желания людей.

https://1prime.ru/20251003/kitay-863136080.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, китай