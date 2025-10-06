Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-06T09:18+0300
2025-10-06T09:18+0300
09:18 06.10.2025
 
В Китае оценили уровнь пассажиропотока в Праздник середины осени

© РИА Новости . Александр ИсаевКитай
Китай - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Китай. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Исаев
ПЕКИН, 6 окт – ПРАЙМ. Пассажиропоток в Китае в понедельник, когда в стране отмечают один из самых важных традиционных праздников – Праздник середины осени, останется высоким, сообщает Центральное телевидение Китая.
Чжунцюцзе, который еще называют праздником Урожая (совпадает со временем уборки урожая) и праздником богини Луны, отмечают 15-го числа восьмого месяца по лунному календарю. В этом году Праздник середины осени совпал с недельными общенациональными каникулами по случаю Дня образования КНР, которые длятся с 1 по 8 октября.
"Сегодня шестой день каникул, и во время празднования Праздника середины осени поток туристов, навещающих родственников и путешествующих, повсюду остается высоким", - отмечает телеканал.
Ожидается, что 6 октября услугами железных дорог в Китае воспользуются 16,4 миллиона пассажиров. Нагрузка на гражданскую авиацию также остается высокой, в понедельник ожидается 2,38 миллиона авиапассажиров, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Вместе с тем отмечается, что в связи с Праздником середины осени интенсивность движения по автомагистралям снизилась по сравнению с воскресеньем, ожидается, что в понедельник по автомагистралям Китая проедут порядка 60 миллионов автомобилей. При этом власти предупреждают, что на дорогах, ведущих к популярным местам наблюдения за Луной, достопримечательностям и морским курортам, будут временные заторы.
Праздник середины осени чаще всего проводят в кругу семьи и друзей, вечером жители Китая собираются на открытом воздухе и любуются прелестью Луны. В этот день в Китае также принято дарить друг другу традиционное кондитерское изделие - юэбины. Юэбин – пряник, имеющий форму круглого диска полной Луны. Их готовят из муки с различными начинками. Считается, что 15-го числа восьмого месяца по лунному календарю Луна на небе самая яркая и круглая в году. Круглый пряник, по форме похожий на Луну, олицетворяет собой все прекрасные желания людей.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Китай предложил США инвестиции ради отмены ограничений на сделки, пишут СМИ
3 октября, 23:46
 
БизнесТуризмКИТАЙ
 
 
Заголовок открываемого материала