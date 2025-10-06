Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН из-за цен на жилье - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251006/konferentsiya-863211120.html
Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН из-за цен на жилье
Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН из-за цен на жилье - 06.10.2025, ПРАЙМ
Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН из-за цен на жилье
Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН по изменению климата (COP30) в этом году из-за слишком высоких цен на проживание в гостиницах, передает... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T15:35+0300
2025-10-06T15:35+0300
экономика
мировая экономика
латвия
литва
рига
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/12/761891277_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_939ef63c7d46046fed142af3ad891638.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН по изменению климата (COP30) в этом году из-за слишком высоких цен на проживание в гостиницах, передает агентство Рейтер со ссылкой на латвийского министра климата и энергетики Каспара Мелниса и представителя литовского министерства энергетики. Климатическая конференция ООН COP30 состоится в ноябре в бразильском Белене. По данным Рейтера, чиновники рассматривают вариант пропустить COP30. "По сути, мы уже решили, что для нас это слишком дорого... В первый раз это (проживание - ред.) так дорого. Мы отвечаем за бюджет нашей страны", - заявил Мелнис в комментарии агентству. Чиновник добавил, что Рига спросила у организаторов конференции, возможно ли принять участие по видеозвонку. "Литва также заявила, что может воздержаться от участия после того, как ей сообщили, что цена за проживание за ночь на человека превышает 500 долларов", - говорится в материале Рейтер. По данным агентства, при ожидаемых 45 тысячах делегатов гостиницы Белена могут вместить только 18 тысяч. Цены на жилье варьируются от 150 до 4,4 тысячи долларов за ночь, отметило агентство.
https://1prime.ru/20250804/kosachev-860301333.html
латвия
литва
рига
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/12/761891277_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_dd0313e06482c16ab04bb268cee2cd34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, латвия, литва, рига, оон
Экономика, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, Рига, ООН
15:35 06.10.2025
 
Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН из-за цен на жилье

Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН из-за дорогих гостиниц

Флаг Латвии
Флаг Латвии
Флаг Латвии. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН по изменению климата (COP30) в этом году из-за слишком высоких цен на проживание в гостиницах, передает агентство Рейтер со ссылкой на латвийского министра климата и энергетики Каспара Мелниса и представителя литовского министерства энергетики.
Климатическая конференция ООН COP30 состоится в ноябре в бразильском Белене.
По данным Рейтера, чиновники рассматривают вариант пропустить COP30. "По сути, мы уже решили, что для нас это слишком дорого... В первый раз это (проживание - ред.) так дорого. Мы отвечаем за бюджет нашей страны", - заявил Мелнис в комментарии агентству.
Чиновник добавил, что Рига спросила у организаторов конференции, возможно ли принять участие по видеозвонку.
"Литва также заявила, что может воздержаться от участия после того, как ей сообщили, что цена за проживание за ночь на человека превышает 500 долларов", - говорится в материале Рейтер.
По данным агентства, при ожидаемых 45 тысячах делегатов гостиницы Белена могут вместить только 18 тысяч. Цены на жилье варьируются от 150 до 4,4 тысячи долларов за ночь, отметило агентство.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Россия выделила $500 тысяч на организацию конференции ООН в Туркмении
4 августа, 15:15
 
ЭкономикаМировая экономикаЛАТВИЯЛИТВАРигаООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала