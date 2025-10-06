https://1prime.ru/20251006/konferentsiya-863211120.html
Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН из-за цен на жилье
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН по изменению климата (COP30) в этом году из-за слишком высоких цен на проживание в гостиницах, передает агентство Рейтер со ссылкой на латвийского министра климата и энергетики Каспара Мелниса и представителя литовского министерства энергетики. Климатическая конференция ООН COP30 состоится в ноябре в бразильском Белене. По данным Рейтера, чиновники рассматривают вариант пропустить COP30. "По сути, мы уже решили, что для нас это слишком дорого... В первый раз это (проживание - ред.) так дорого. Мы отвечаем за бюджет нашей страны", - заявил Мелнис в комментарии агентству. Чиновник добавил, что Рига спросила у организаторов конференции, возможно ли принять участие по видеозвонку. "Литва также заявила, что может воздержаться от участия после того, как ей сообщили, что цена за проживание за ночь на человека превышает 500 долларов", - говорится в материале Рейтер. По данным агентства, при ожидаемых 45 тысячах делегатов гостиницы Белена могут вместить только 18 тысяч. Цены на жилье варьируются от 150 до 4,4 тысячи долларов за ночь, отметило агентство.
