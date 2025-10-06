https://1prime.ru/20251006/kongo-863201291.html

ДР Конго планирует наказывать нарушителей квот на экспорт кобальта

2025-10-06T12:04+0300

экономика

мировая экономика

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) планируют применять показательные санкции к нарушителям квот на экспорт кобальта, крупнейшим поставщиком которого является страна, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственные документы. ДР Конго, на долю которого приходится около 70% мирового производства кобальта, приостановило экспорт в феврале после того, как цены на этот критически важный металл для электробатарей достигли девятилетнего минимума. Государственный регулятор полезных ископаемых Конго (ARECOMS) сообщил, что с 16 октября экспорт возобновится по системе установленных квот. Согласно протоколу заседания кабинета министров, с которым ознакомилось агентство, президент страны Феликс Чисекеди планирует применить "показательные санкции", включая пожизненное эмбарго на экспортные операции с кобальтом, к любым нарушителям системы. На заседании кабмина пятницу Чисекеди заявил, что заморозка экспорта способствовала росту цен на кобальт на 92%, назвав новую систему квот "реальным рычагом влияния на этот стратегический рынок" после многих лет "хищнических стратегий", По данным агентства, горнодобывающим компаниям в ДР Конго будет разрешено экспортировать до 18 125 тонн кобальта до конца 2025 года с годовыми лимитами в 96 600 тонн в 2026 и 2027 годах. Кобальт применяется в металлургии для получения отличных прочностных характеристик сплавов. Кроме, того, этот металл, наряду с литием, - важный компонент для производства литий-ионных аккумуляторов, в том числе для электромобилей и ветряных электростанций. Также кобальт используют во многих химических реакциях в качестве катализатора.

