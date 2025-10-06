Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, зачем Банк России меняет дизайн популярных купюр - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/kupyury-863120125.html
Раскрыто, зачем Банк России меняет дизайн популярных купюр
Раскрыто, зачем Банк России меняет дизайн популярных купюр - 06.10.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, зачем Банк России меняет дизайн популярных купюр
Банк России меняет дизайн популярных купюр, чтобы познакомить граждан с достопримечательностями страны и усовершенствовать технологии защиты, рассказал... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T03:03+0300
2025-10-06T03:03+0300
финансы
банки
купюры
дизайн
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_51d6988cad9410e9adf3ed10e9e58bf0.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Банк России меняет дизайн популярных купюр, чтобы познакомить граждан с достопримечательностями страны и усовершенствовать технологии защиты, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.В настоящее время на сайте Банка России проходит онлайн голосование за символ для купюры в 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому ФО. Голосование завершится 14 октября в 12.00 по московскому времени.Кроме того, Банк России анонсировал презентацию обновленной купюры в 1000 рублей, посвященной Приволжскому ФО, концептуальный дизайн которой одобрил Совет директоров Банка России. Ее выпуск был приостановлен в 2023 году из-за общественной реакции на отсутствие креста на храмовом здании Казанского Кремля.“Данные мероприятия связаны с модернизацией банкнотного ряда в России. Предыдущий выпуск так называемой "городской серии" находится в обращении с 1997 года. Он имеет ряд модификаций, в которых Гознак применял различные способы защиты банкнот от подделки и продления их срока использования”, - отметил Марков.Новая "региональная серия", в которой каждая купюра посвящена тому или иному федеральному округу и содержит изображения расположенных в них достопримечательностей, была запущена в 2017 году. Тогда в обращение вышли банкноты номиналом 200 рублей (посвящена Крыму, входящему в настоящее время в состав Южного ФО) и 2000 рублей (посвящена Дальневосточному ФО).В 2022 году в рамках "региональной серии" была выпущена банкнота в 100 рублей, посвященная Центральному ФО, а в 2023 году — банкнота в 5000 рублей, посвященная Уральскому ФО. Также запланирован выпуск новых 10 и 50 рублей, посвященных Сибирскому и Северо-Западному федеральным округам."Региональная серия призвана не только познакомить россиян и жителей других стран с достопримечательностями России. При выпуске банкнот этой серии Гознаком также используются обновленные современные способы изготовления и печати, позволяющие повысить их защищенность и долговечность обращения", - заключил экономист.
https://1prime.ru/20251001/tsb--863029803.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_76e7704e90fe2a566d8ccbdf8a17c9b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, купюры, дизайн
Финансы, Банки, купюры, Дизайн
03:03 06.10.2025
 
Раскрыто, зачем Банк России меняет дизайн популярных купюр

Экономист Марков: Банк России меняет дизайн популярных купюр для защиты

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Банк России меняет дизайн популярных купюр, чтобы познакомить граждан с достопримечательностями страны и усовершенствовать технологии защиты, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.
Началось онлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 рублей - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
На сайте ЦБ стартовало голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей
1 октября, 10:20
В настоящее время на сайте Банка России проходит онлайн голосование за символ для купюры в 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому ФО. Голосование завершится 14 октября в 12.00 по московскому времени.
Кроме того, Банк России анонсировал презентацию обновленной купюры в 1000 рублей, посвященной Приволжскому ФО, концептуальный дизайн которой одобрил Совет директоров Банка России. Ее выпуск был приостановлен в 2023 году из-за общественной реакции на отсутствие креста на храмовом здании Казанского Кремля.
“Данные мероприятия связаны с модернизацией банкнотного ряда в России. Предыдущий выпуск так называемой "городской серии" находится в обращении с 1997 года. Он имеет ряд модификаций, в которых Гознак применял различные способы защиты банкнот от подделки и продления их срока использования”, - отметил Марков.
Новая "региональная серия", в которой каждая купюра посвящена тому или иному федеральному округу и содержит изображения расположенных в них достопримечательностей, была запущена в 2017 году. Тогда в обращение вышли банкноты номиналом 200 рублей (посвящена Крыму, входящему в настоящее время в состав Южного ФО) и 2000 рублей (посвящена Дальневосточному ФО).
В 2022 году в рамках "региональной серии" была выпущена банкнота в 100 рублей, посвященная Центральному ФО, а в 2023 году — банкнота в 5000 рублей, посвященная Уральскому ФО. Также запланирован выпуск новых 10 и 50 рублей, посвященных Сибирскому и Северо-Западному федеральным округам.
"Региональная серия призвана не только познакомить россиян и жителей других стран с достопримечательностями России. При выпуске банкнот этой серии Гознаком также используются обновленные современные способы изготовления и печати, позволяющие повысить их защищенность и долговечность обращения", - заключил экономист.
 
ФинансыБанкикупюрыДизайн
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала