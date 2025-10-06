https://1prime.ru/20251006/kupyury-863120125.html

Раскрыто, зачем Банк России меняет дизайн популярных купюр

Раскрыто, зачем Банк России меняет дизайн популярных купюр

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Банк России меняет дизайн популярных купюр, чтобы познакомить граждан с достопримечательностями страны и усовершенствовать технологии защиты, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.В настоящее время на сайте Банка России проходит онлайн голосование за символ для купюры в 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому ФО. Голосование завершится 14 октября в 12.00 по московскому времени.Кроме того, Банк России анонсировал презентацию обновленной купюры в 1000 рублей, посвященной Приволжскому ФО, концептуальный дизайн которой одобрил Совет директоров Банка России. Ее выпуск был приостановлен в 2023 году из-за общественной реакции на отсутствие креста на храмовом здании Казанского Кремля.“Данные мероприятия связаны с модернизацией банкнотного ряда в России. Предыдущий выпуск так называемой "городской серии" находится в обращении с 1997 года. Он имеет ряд модификаций, в которых Гознак применял различные способы защиты банкнот от подделки и продления их срока использования”, - отметил Марков.Новая "региональная серия", в которой каждая купюра посвящена тому или иному федеральному округу и содержит изображения расположенных в них достопримечательностей, была запущена в 2017 году. Тогда в обращение вышли банкноты номиналом 200 рублей (посвящена Крыму, входящему в настоящее время в состав Южного ФО) и 2000 рублей (посвящена Дальневосточному ФО).В 2022 году в рамках "региональной серии" была выпущена банкнота в 100 рублей, посвященная Центральному ФО, а в 2023 году — банкнота в 5000 рублей, посвященная Уральскому ФО. Также запланирован выпуск новых 10 и 50 рублей, посвященных Сибирскому и Северо-Западному федеральным округам."Региональная серия призвана не только познакомить россиян и жителей других стран с достопримечательностями России. При выпуске банкнот этой серии Гознаком также используются обновленные современные способы изготовления и печати, позволяющие повысить их защищенность и долговечность обращения", - заключил экономист.

