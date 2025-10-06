Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль незначительно вырос к юаню на Московской бирже - 06.10.2025
Рубль незначительно вырос к юаню на Московской бирже
Рубль незначительно вырос к юаню на Московской бирже - 06.10.2025, ПРАЙМ
Рубль незначительно вырос к юаню на Московской бирже
Рубль по итогам торгов понедельника незначительно вырос к юаню на Московской бирже, несмотря на ряд давящих на него факторов, следует из данных площадки. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T19:34+0300
2025-10-06T19:34+0300
рынок
рф
"бкс мир инвестиций"
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов понедельника незначительно вырос к юаню на Московской бирже, несмотря на ряд давящих на него факторов, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 2 копейки - до 11,47 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.17 мск дорожал на 1,46%, до 65,47 доллара за баррель. Рубль под давлениемЮань снизился на 0,15%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,47-11,6 рубля. "Рубль в начале недели продолжал постепенно сдавать позиции. Юань сегодня отметился на 11,6, доллар на межбанке закрепляется над 83. Эффект от снижения ключевой ставки в июне-сентябре, восстановление импорта и острая геополитическая ситуация комплексно давят на рубль", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Вместе с тем перспективы замедления темпов нормализации ДКП и относительно слабый спрос на валюту со стороны населения и бизнеса сдерживают девальвационное движение, отметил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день ослабилась также к доллару и евро. Принципиально значимых для валютного рынка событий в понедельник не было. Активность остается пониженной из-за длительных выходных в Китае", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы"Ближе к концу года востребованность иностранной валюты традиционно повысится, и на этом фоне доллар может подойти ближе к 90, а юань – превысить 12. Краткосрочно ждем 11,4-11,8 по юаню, 82-84 по доллару", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В текущих условиях во вторник для курса сохранит свою актуальность диапазон в 11,45-11,6 рубля за юань, рассказал Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
рф
рынок, рф, "бкс мир инвестиций", россия
Рынок, РФ, "БКС Мир инвестиций", РОССИЯ
19:34 06.10.2025
 
Рубль незначительно вырос к юаню на Московской бирже

Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,47-11,6 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов понедельника незначительно вырос к юаню на Московской бирже, несмотря на ряд давящих на него факторов, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 2 копейки - до 11,47 рубля.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.17 мск дорожал на 1,46%, до 65,47 доллара за баррель.

Рубль под давлением

Юань снизился на 0,15%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,47-11,6 рубля.
"Рубль в начале недели продолжал постепенно сдавать позиции. Юань сегодня отметился на 11,6, доллар на межбанке закрепляется над 83. Эффект от снижения ключевой ставки в июне-сентябре, восстановление импорта и острая геополитическая ситуация комплексно давят на рубль", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Вместе с тем перспективы замедления темпов нормализации ДКП и относительно слабый спрос на валюту со стороны населения и бизнеса сдерживают девальвационное движение, отметил он.
"По данным ЦБ РФ, российская валюта за день ослабилась также к доллару и евро. Принципиально значимых для валютного рынка событий в понедельник не было. Активность остается пониженной из-за длительных выходных в Китае", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Прогнозы

"Ближе к концу года востребованность иностранной валюты традиционно повысится, и на этом фоне доллар может подойти ближе к 90, а юань – превысить 12. Краткосрочно ждем 11,4-11,8 по юаню, 82-84 по доллару", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В текущих условиях во вторник для курса сохранит свою актуальность диапазон в 11,45-11,6 рубля за юань, рассказал Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Официальный курс юаня на вторник составил 11,56 рубля
17:43
17:43
 
