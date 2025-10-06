https://1prime.ru/20251006/kurs-863221709.html

Рубль незначительно вырос к юаню на Московской бирже

2025-10-06T19:34+0300

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов понедельника незначительно вырос к юаню на Московской бирже, несмотря на ряд давящих на него факторов, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 2 копейки - до 11,47 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.17 мск дорожал на 1,46%, до 65,47 доллара за баррель. Рубль под давлениемЮань снизился на 0,15%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,47-11,6 рубля. "Рубль в начале недели продолжал постепенно сдавать позиции. Юань сегодня отметился на 11,6, доллар на межбанке закрепляется над 83. Эффект от снижения ключевой ставки в июне-сентябре, восстановление импорта и острая геополитическая ситуация комплексно давят на рубль", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Вместе с тем перспективы замедления темпов нормализации ДКП и относительно слабый спрос на валюту со стороны населения и бизнеса сдерживают девальвационное движение, отметил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день ослабилась также к доллару и евро. Принципиально значимых для валютного рынка событий в понедельник не было. Активность остается пониженной из-за длительных выходных в Китае", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы"Ближе к концу года востребованность иностранной валюты традиционно повысится, и на этом фоне доллар может подойти ближе к 90, а юань – превысить 12. Краткосрочно ждем 11,4-11,8 по юаню, 82-84 по доллару", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В текущих условиях во вторник для курса сохранит свою актуальность диапазон в 11,45-11,6 рубля за юань, рассказал Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

